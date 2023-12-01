الحداد يبحث الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية مع 5 عمداء بلديات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس رئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الفريق محمد الحداد، مع عمداء خمس بلديات بالمنطقة الغربية الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكدا دعم المؤسسة العسكرية مطالب هذه المناطق.

واستقبل الحداد بمقر رئاسة الأركان العامة في طرابلس، يوم الثلاثاء، عمداء بلديات كل من زوارة ونالوت وجادو ويفرن والقلعة، وعددا من الضباط والعسكريين في هذه المناطق.

وقالت رئاسة الأركان العامة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إن اللقاء يأتي «في إطار جهود الحداد المستمرة لتحقيق الأمن والأمان بالمنطقة الغربية»، وتطرق إلى مناقشة الأوضاع بالمنطقة، وبعض المشاكل الأمنية وآلية حلها.

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وأضافت أن الحداد استمع، خلال اللقاء، إلى مقترحات الحضور، الذين أكدوا «دعمهم بناء مؤسسات الدولة الرسمية، وتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الشعب الليبي من خلال تضافر جهود الوطنيين».

دور عمداء البلديات

من جهته، أشاد الحداد بأهمية الدور الوطني لعمداء البلديات، حاثا إياهم على ضرورة الاستمرار في العمل على رأب الصدع، ومؤكدا لهم أن المؤسسة العسكرية تقف وتدعم المطالب الشرعية لأهالي هذه المناطق، وتقف معهم في العمل على تحقيق الاستقرار بها وبكل ربوع ليبيا.

لقاء الحداد مع عمداء بلديات زوارة ونالوت وجادو ويفرن والقلعة وعددا من الضباط والعسكريين في هذه المناطق. (رئاسة الأركان العامة)

لقاء الحداد مع عمداء بلديات زوارة ونالوت وجادو ويفرن والقلعة وعددا من الضباط والعسكريين في هذه المناطق. (رئاسة الأركان العامة)

لقاء الحداد مع عمداء بلديات زوارة ونالوت وجادو ويفرن والقلعة وعددا من الضباط والعسكريين في هذه المناطق. (رئاسة الأركان العامة)