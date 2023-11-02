الحداد يلتقي أعيانًا وحكماء ومشايخ من شرق وغرب ليبيا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول ركن محمد الحداد، عددا من الأعيان والحكماء والمشايخ عن المنطقتين الشرقية والغريبة بمقر رئاسة الأركان في طرابلس.

وقالت رئاسة الأركان العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء، «يأتي داعمًا للخطوات الفعلية التي يقوم بها رئيس الأركان العامة في رأب الصدع بين أبناء البلد الواحد، ومنع الاقتتال بين الليبيين، والنهوض بالمؤسسة العسكرية، وتوحيد الصف بين أبناء المؤسسة العسكرية شرقًا وغربًا وجنوبًا، وخاصة بعد تداعيات كارثة مدينتنا درنة وأهلنا الذين فقدناهم نحتسبهم عند الله من الشهداء، والتي أثبتت وحدة الليبيين وتماسكهم».

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وأضافت رئاسة الأركان العامة أن الحداد أكد للحضور من المشايخ والأعيان والحكماء «على حرمة دم الليبي»، مشددا على ضرورة «الالتفات إلى الوطن وترك كل المساومات، وأن أمام رجال ليبيا للمصالحة مسؤوليات على عاتقهم، ليجوبوا ليبيا ويكونوا صفًا واحدًا ولا يلتفتوا لكل مخرب».

وأشارت رئاسة الأركان إلى أن الحضور أثنوا من جهتهم على جهود الحداد الرامية للنهوض بالمؤسسة العسكرية، مؤكدين «دعمهم الكامل للخطوات المنظمة التي يقوم بها لتوحيد الجيش الليبي، بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية».

لقاء الحداد مع عدد من الأعيان والحكماء والمشايخ من المنطقتين الشرقية والغربية، الأربعاء 1 نوفمبر 2023. (رئاسة الأركان العامة)

لقاء الحداد مع عدد من الأعيان والحكماء والمشايخ من المنطقتين الشرقية والغربية، الأربعاء 1 نوفمبر 2023. (رئاسة الأركان العامة)

لقاء الحداد مع عدد من الأعيان والحكماء والمشايخ من المنطقتين الشرقية والغربية، الأربعاء 1 نوفمبر 2023. (رئاسة الأركان العامة)

لقاء الحداد مع عدد من الأعيان والحكماء والمشايخ من المنطقتين الشرقية والغربية، الأربعاء 1 نوفمبر 2023. (رئاسة الأركان العامة)