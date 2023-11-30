شاهد في «تغطية خاصة»:‎ السودان تغازل طرابلس وتحذر الرجمة

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة، مساء اليوم الخميس، علاقة السودان مع الأطراف الليبية، خاصة بعد تصريحات مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطا فُهمت على أنها موجهة إلى قوات «القيادة العامة» بسبب دعمها لقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي».

وقالت ياسر العطا أول أمس الثلاثاء إن دولة في الإقليم ترسل إمداد عسكري لقوات «الدعم السريع» بتواطؤ مع بعض القادة النافذين في دول الجوار، وأوضح في تسجيلات مصورة نشرت على صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع «فيسبوك»: «وردتنا معلومات من أجهزة المخابرات وقنوات دبلوماسية عن إرسال طائرات دعم عسكري لـ(الدعم السريع)، تمر عبر مطارات دول أفريقية بعينها».

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وحذر العطا من وصفهم بـ«المرتشين» بأنهم يعملون من أجل «مصالحهم الشخصية وليس من أجل مصالح شعوبهم»، مضيفًا: «أي دولة تشارك في دعم وإسناد هذا التمرد تخاف أن تدور عليها الدوائر، ونذكرهم بخبرة الأجهزة المخابراتية السودانية في رد الصاع صاعين».

وسبق أن نفى قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر وجود دعم لأحد الأطراف في السودان، بقوله إن قوات «الجيش لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى».

ولفهم طبيعة هذه العلاقة وتداعياتها، وإمكانية أن تميل القيادة السودانية لسلطات غرب ليبيا على حساب الشرق، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الباحث في الشؤون الأفريقية مكي المغربي، والخبير القانوني حمد الخراز، وأستاذ العلوم السياسية إلياس الباروني.

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