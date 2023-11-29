وفاة شخص بحادث مروري مروع في منطقة السائح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن النواحي الأربع وفاة شخص بحادث مروري مروع في منطقة السائح بالعاصمة طرابلس.

ووقع الحادث بالطريق العام الرابط بين مثلث بئر العالم ومثلث المكب، حيث اصطدمت سيارة أجرة بشاحنة ومقطورة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفاصيل الحادث

كانت الشاحنة تسير من الجنوب وباتجاه الشمال، وخلفها سيارة الأجرة التي حاول سائقها تجاوز الشاحنة، إلا أنه فقد السيطرة على السيارة، لوجود بقع وقود في الطريق، فانحرفت لتصدم الشاحنة، ثم اصطدمت بهما المقطورة، وفق البيان.

وأدى الحادث إلى وفاة شخص كان يستقل سيارة الأجرة، ويدعى حماد صالح خليفة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة من وحدة مرور السائح.