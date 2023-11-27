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الباعور يشارك في مؤتمر دولي حول غزة في إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 10:58 مساء
الباعور يشارك في مؤتمر دولي حول غزة في إسبانيا
جانب من مؤتمر عقده «الاتحاد من أجل المتوسط» في مدينة برشلونة الإسبانية لمناقشة ملف غزة، الإثنين 27 نوفمبر 2023 (وزارة الخارجية)
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شارك المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الطاهر الباعور، اليوم الإثنين، في اجتماع «الاتحاد من أجل المتوسط» الذي عقد في مدينة برشلونة الإسبانية، لمناقشة ملف قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد الباعور في مداخلة ألقاها أثناء الجلسة التي حضرها 32 وزير خارجية من دول الاتحاد الأوربي والدول العربية والجامعة العربية، على الموقف الثابت لليبيا حيال العدوان، منوهاً بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يعتد على غزة فقط، وإنما اعتدى على العالم أجمع برفضه كل القوانين والمواثيق الدولية، وأن الإنسانية لا يمكن تجزئتها، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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الباعور يطالب بالنظر بعين الحقيقة للاعتداءات الإسرائيلية اليومية
كما طالب الباعور بالنظر بواقعية وبعين الحقيقة للاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وعدم الانجرار وراء تزييف الحقائق والأحداث في غزة.

وأشار إلى أن التوصل إلى هدنة موقتة يعد أمرا مقبولا، ولكن ليست هي الحل، داعيا إلى ضرورة الضغط على قوات الاحتلال لوقف إطلاق النار وبشكل مستدام، والعمل على سرعة تقديم المساعدات الإنسانية لأهل غزة، والتوقف عن وصف المقاومة الفلسطينية بالتطرف، في الوقت الذي تقوم به قوات الاحتلال الغاشم بعملية إبادة جماعية لأهل غزة وتهجير قسري لسكانها كافة، واقتحامها بيت المقدس، مشيرًا إلى هذا يمثل عارًا على المجتمع الدولي برمته.

جانب من مؤتمر عقده «الاتحاد من أجل المتوسط» في مدينة برشلونة الإسبانية لمناقشة ملف غزة، الإثنين 27 نوفمبر 2023 (وزارة الخارجية)
جانب من مؤتمر عقده «الاتحاد من أجل المتوسط» في مدينة برشلونة الإسبانية لمناقشة ملف غزة، الإثنين 27 نوفمبر 2023 (وزارة الخارجية)
جانب من مؤتمر عقده «الاتحاد من أجل المتوسط» في مدينة برشلونة الإسبانية لمناقشة ملف غزة، الإثنين 27 نوفمبر 2023 (وزارة الخارجية)
جانب من مؤتمر عقده «الاتحاد من أجل المتوسط» في مدينة برشلونة الإسبانية لمناقشة ملف غزة، الإثنين 27 نوفمبر 2023 (وزارة الخارجية)
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