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استمرار العمل في صيانة القاطع الشرقي بالطريق الساحلي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 06:48 مساء
استمرار العمل في صيانة القاطع الشرقي بالطريق الساحلي (فيديو)
من أعمال صيانة القاطع الشرقي بالطريق الساحلي. (لقطة مثبتة من فيديو: جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)
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أكد جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات استمرار العمل في صيانة وتطوير الطريق الساحلي، القاطع الشرقي، شرقي مدينة طرابلس، وذلك عند بوابة الكراريم.

وقال أشرف الأسطى، المهندس في الجهة المالكة للمشروع (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات) إن الطريق مقسم إلى أربعة قواطع، ويستمر العمل بفرش الطبقة الإسمنتية بالقاطع الثاني من بوابة الدافنية إلى جسر طرابلس، فيما تستمر أعمال الحفر في مواقع أخرى.

اختبارات مهمة لضمان الجودة
وأضاف الأسطى أن الطريق حيوي واستراتيجي ويخدم ليبيا بالكامل، مشددًا على أن الجهود متواصلة حتى يجري الانتهاء من أعمال الصيانة في الجداول الزمنية المحددة، حسبما نشر الجهاز على صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم السبت.

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وأشار إلى القيام بالاختبارات اللازمة لكل قاطع لافتتاحه من أجل إنجاز العمل على أكمل وجه، وحتى يرضي جميع الركاب.

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