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الدبيبة يزور مواقع صيانة الطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 06:27 مساء
الدبيبة يزور مواقع صيانة الطريق الساحلي
الدبيبة خلال تفقده أعمال صيانة الطريق الساحلي، 11 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا)
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تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أعمال صيانة وتطوير الطريق الساحلي اليوم السبت.

وشملت الجولة قاطع (بوابة كعام - الخمس - مسلاتة - القره بوللي) البالغ طوله 54 كيلو مترا مزدوجا، وقاطع القره بوللي - تاجوراء بطول 46 كيلو مترا، حسبما ذكرت منصة «حكومتنا» في بيان.

شارك في الجولة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش.

وقال العبش إن ما نفذ بالقاطع الغربي لصيانة وتطوير الطريق الساحلي 57 كيلو مترا مزدوجا، تشمل صيانة 3 جسور مُقامة على الأودية وتنفيذ جسرَي مشاة.

إضاءة الطريق الساحلي بالطاقة الشمسية
وأشار رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات إلى توسعة الطريق بعرض 12 مترا للمسار الواحد، مع تصميم وتنفيذ فاصل خرساني بين المسارين، والعمل على تنفيذ الإضاءة بالطاقة الشمسية.

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لقاء بين الدبيبة وعدد من أهالي الخمس 
وحسب البيان، استمع الدبيبة خلال زيارته للتقارير الفنية من مديري المشروعات والشركات المنفذة، والصعوبات التي تواجه سير المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد.

كما أثنى على صيانة قاطع منطقة النقازة ببلدية الخمس «الذي كان من أكثر القواطع تضررا في الطريق الساحلي»، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، والمواصفات الفنية للمشروع وملحقاته كافة.

وذكر البيان أن الدبيبة اجتمع مع أهالي بلدية الخمس بحضور أعضاء المجلس البلدي، فيما ذكر الأهالي أن الطريق الساحلي كان أكثر الطرق التي تقع فيها الحوادث بسبب تهالكه.

الدبيبة خلال تفقده أعمال صيانة الطريق الساحلي، 11 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا)
الدبيبة خلال تفقده أعمال صيانة الطريق الساحلي، 11 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا)
الدبيبة خلال تفقده أعمال صيانة الطريق الساحلي، 11 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا)
الدبيبة خلال تفقده أعمال صيانة الطريق الساحلي، 11 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا)
الدبيبة خلال تفقده أعمال صيانة الطريق الساحلي، 11 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا)
الدبيبة خلال تفقده أعمال صيانة الطريق الساحلي، 11 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا)
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