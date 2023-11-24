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«راس لانوف»: افتتاح المركز الطبي بعد انتهاء صيانته قريبًا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 09:06 مساء
«راس لانوف»: افتتاح المركز الطبي بعد انتهاء صيانته قريبًا
مدير عام الصحة والسلامة بشركة «راس لانوف» هاشم مصطفى مازن. (لقطة مثبتة من فيديو: الشركة)
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أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اقتراب افتتاح المركز الطبي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة له خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وقال مدير عام الصحة والسلامة بالشركة، هاشم مصطفى مازن، إن رئيس لجنة الإدارة بالشركة وجه بالعمل على تشغيل المركز الطبي، وعقد اجتماع أمس الخميس، لإيجاد رؤية واضحة لتشغيل المركز والعيادات السكنية.

الاستعانة بكوادر طبية مؤهلة عن طريق شركة متخصصة
وأشار مازن في بيان مصور نشرته الشركة إلى ضرورة الاهتمام بتوفير عناصر طبية وطبية مساعدة من خلال شركات متخصصة على غرار ما حدث في 2017 من خلال الهلال الأحمر، وقبل ذلك من خلال شركة الضياء في 2009.

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وسيعمل المركز على مدى الساعة بعد افتتاحه، بينما سيجري التعاقد مع شركة أدوية ومستلزمات طبية، لتوفير الأجهزة اللازمة. كما جرى إعداد جرد للمعدات الطبية المطلوبة والمقرر استيرادها من الخارج بشرط أن يكون المنشأ أميركيا أو أوروبيا.

اجتماع بشركة «راس لانوف» لمناقشة إعادة افتتاح المركز الطبي. (لقطة مثبتة من فيديو: الشركة)
اجتماع بشركة «راس لانوف» لمناقشة إعادة افتتاح المركز الطبي. (لقطة مثبتة من فيديو: الشركة)
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