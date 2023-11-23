الدبيبة يطلب تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة إعمار مرزق

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة لضرورة تكاتف جهود وزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ البرامج المشتركة في بلدية مرزق وإعادة إعمارها.

جاء ذلك خلال استقبال المدير الإقليمي لمنظمة UNDP التابعة للأمم المتحدة عبدالله الدردري والممثل المقيم بالإنابة للبرنامج الإنمائي في ليبيا كريستوفر لايكر، ظهر اليوم الخميس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة، وذلك ضمن زياراتهم الرسمية لليبيا لعقد مجموعة من الاجتماعات الفنية مع وزارات التخطيط والحكم المحلي والاقتصاد والتجارة.

ورحب الدبيبة بالتعاون الفني والمالي بين الأمم المتحدة والحكومة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاستفادة من تجاربها في مناطق مختلفة في العالم مرّت بالظروف الليبية ذاتها. ووجه بضرورة التنسيق والتعاون في مناقشة التنوع الاقتصادي المحلي من خلال خبراء المنظمة ووزارتي التخطيط والاقتصاد والتجارة.

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