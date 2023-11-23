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الدبيبة يطلب تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة إعمار مرزق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 10:01 مساء
الدبيبة يطلب تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة إعمار مرزق
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس 23 نوفمبر 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة لضرورة تكاتف جهود وزارة الحكم المحلي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ البرامج المشتركة في بلدية مرزق وإعادة إعمارها.

جاء ذلك خلال استقبال المدير الإقليمي لمنظمة UNDP التابعة للأمم المتحدة عبدالله الدردري والممثل المقيم بالإنابة للبرنامج الإنمائي في ليبيا كريستوفر لايكر، ظهر اليوم الخميس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والمجتمع المدني محمد حمودة، وذلك ضمن زياراتهم الرسمية لليبيا لعقد مجموعة من الاجتماعات الفنية مع وزارات التخطيط والحكم المحلي والاقتصاد والتجارة.

ورحب الدبيبة بالتعاون الفني والمالي بين الأمم المتحدة والحكومة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاستفادة من تجاربها في مناطق مختلفة في العالم مرّت بالظروف الليبية ذاتها. ووجه بضرورة التنسيق والتعاون في مناقشة التنوع الاقتصادي المحلي من خلال خبراء المنظمة ووزارتي التخطيط والاقتصاد والتجارة.

- الدبيبة يجتمع مع لجنة إعمار مرزق لمتابعة مشروعات الكهرباء بالبلدية
- الكوني يبحث مع حكماء وأعيان مرزق إعمار المدينة وعودة النازحين

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تنفيذ مشروعات لإعمار درنة وفق جداول زمنية محددة
من جهته أبدى المدير الإقليمي ارتياح المنظمة لبرامج التعاون في الإدارة المحلية والتنمية ومهارات القيادات والأنظمة التي نفذتها في ليبيا، موضحًا أن زيارة فريق المنظمة تأتي لتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع صندوق إعمار بنغازي ودرنة وتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات المتعلقة بإعادة إعمار درنة والبلديات المنكوبة بآلية شفافة ووفق جداول زمنية محددة.

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