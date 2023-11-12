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الدبيبة يجتمع مع لجنة إعمار مرزق لمتابعة مشروعات الكهرباء بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 نوفمبر 2023, 04:30 مساء
الدبيبة يجتمع مع لجنة إعمار مرزق لمتابعة مشروعات الكهرباء بالبلدية
الدبيبة خلال اجتماع مع أعضاء لجنة إعادة إعمار مرزق، 12 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا)
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اجتمع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد مع لجنة متابعة إعادة إعمار بلدية مرزق بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة ومساعد مدير عام التوزيع بالشركة العامة للكهرباء.

وقال بيان لمنصة «حكومتنا» إن الدبيبة أكد خلال الاجتماع ضرورة مباشرة شركة الكهرباء في تنفيذ الأعمال المستهدفة بالمدينة ودعم المجلس التسييري في المشروعات العاجلة التي جرى حصرها.

نقاش حول ضرورة عودة أهالي مرزق إلى منازلهم
وأشار الدبيبة إلى «أهمية التعاون مع منظمتي (USAID) و(UNDP) في تنفيذ البرامج المشتركة وضمان رجوع الأهالي إلى منازلهم وفق إطار زمني محدد».

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من جانبه، استعرض وزير الحكم المحلي، رئيس لجنة إعمار بلدية مرزق بدرالدين التومي، أعمال  الحصر والجدول الزمني لتنفيذ عدد من المشروعات بالتنسيق مع المجلس التسييري للبلدية.

وقال البيان إن تلك المشروعات تركز على تنفيذ الشركة العامة للكهرباء للأعمال الضرورية التي حصرتها اللجان الفنية المشكلة، إضافة إلى نتائج أعمال الحصر والمطابقة للجنة المكلفة من النيابة العامة التي سيُبنى عليها في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية لعودة الحياة إلى المدينة.

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