  • Alwasat News
Atwasat

النيابة العامة: ضبط 145 وافدا شكلوا عصابات إجرامية في سبها وأوباري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 02:00 صباحا
النيابة العامة: ضبط 145 وافدا شكلوا عصابات إجرامية في سبها وأوباري
جوازات سفر الوافدين المضبوطين (مكتب النائب العام)
alwasat radio

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، ضبط 145 وافدًا شكلوا عصابات إجرامية في مدينتي سبها وأوباري، وارتكبوا جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأسلحة النارية، وتنظيم دور الدعارة وممارسة السحر والشعوذة.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، أن سلطة التحقيق تتبعت التقارير انطوت على شواهد انخراط مئات الوافدين في نشاطات جماعات الجريمة المنظمة، بشكل أخلَّ بدعائم المجتمع، وأسهم في تنامي الجريمة في المنطقة الجنوبية.

- ضبط عصابة ارتكبت أكثر من 30 جريمة سرقة في بنغازي
- مسؤول بـ«الداخلية»: اتجاه عصابي لزراعة المخدرات وتصنيعها في ليبيا وضبط مزرعة على مساحة 100 هكتار في سرت

وأضاف البيان أن النائب العام وجَّه بإجراء استدلال حول نشاط تلك الجماعات التي ارتكبت جرائم: الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأسلحة النارية، وتنظيم دور الدعارة وممارسة السحر والشعوذة، حيث توصلت التحريات إلى تحديد حلقة المشتبهين، ومعرفة مكان إدارة النشاطات في مدينتي سبها وأوباري، وذلك في الأحياء السكنية: المهدية، وحي الفاتح، والمنشية، والشركة الهندية، والديسة، وحي الزاوية، والغريفة، وشارع أربعين، وحي الثانوية، والرقيبة، والقعيرات، بحسب البيان.

وتابع البيان أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض 145 وافدًا متلبسًا بارتكاب الأفعال محل الملاحقة، والوصول إلى خمسة ليبيين تدخلوا في ارتكابها، وضبط كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والأسلحة النارية، ولوازم إدارة بيوت الدعارة.

جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (مكتب النائب العام)
جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (مكتب النائب العام)
جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (مكتب النائب العام)
جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (مكتب النائب العام)
جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (مكتب النائب العام)
جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (مكتب النائب العام)
جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (مكتب النائب العام)
جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (مكتب النائب العام)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟

الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟
الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»

الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»
«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»

«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»
«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين

«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين
تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة

تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة
شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني

شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني
ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع

ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع
هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني

كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني
الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم
«الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل تهديدًا

«الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل تهديدًا
أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها

أسباب جفاف فروة الرأس وطرق علاجها
قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية

قمر التجسس الكوري الشمالي يلتقط صورا لقواعد عسكرية أميركية
«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة

«حماس»: بنود الهدنة صيغت وفق رؤية المقاومة
حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى

حماس و«إسرائيل» تتفقان على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل للمحتجزين والأسرى
شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)

شاهد كواليس تعادل المنتخب الوطني أمام الكاميرون وملخص المباراة (صور وفيديو)
حل فلسطين.. حل إسرائيل

حل فلسطين.. حل إسرائيل
المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. الليلة

المنتخب الليبي بالزي الأحمر أمام الكاميرون.. و«ميتشو» يتمسك بالعناصر الشابة.. ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «اقتصاد بلس»: القضاء ينتصر لـ«حكومة حماد» بشأن إيرادات النفط
شاهد في «اقتصاد بلس»: القضاء ينتصر لـ«حكومة حماد» بشأن إيرادات ...
أبوهيسة يطالب بالبحث عن مستثمر جاد لإحياء شركة الجرارات والمستلزمات الزراعية
أبوهيسة يطالب بالبحث عن مستثمر جاد لإحياء شركة الجرارات ...
تكالة يبحث مع سفير بريطانيا الخطوات المتخذة لإنهاء المراحل الانتقالية
تكالة يبحث مع سفير بريطانيا الخطوات المتخذة لإنهاء المراحل ...
بعد نحو قرن.. علماء يفكّون لغز أصل زجاج الصحراء الليبية النادر
بعد نحو قرن.. علماء يفكّون لغز أصل زجاج الصحراء الليبية النادر
الملف الليبي على طاولة محادثات مصرية مع مجموعة الأزمات الدولية
الملف الليبي على طاولة محادثات مصرية مع مجموعة الأزمات الدولية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر «الكانيات»
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر ......
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
المزيد
نجاح تجارب الربط الكهربائي بين الجزائر وتونس وليبيا
نجاح تجارب الربط الكهربائي بين الجزائر وتونس وليبيا...
النيابة العامة: ضبط 145 وافدا شكلوا عصابات إجرامية في سبها وأوباري
النيابة العامة: ضبط 145 وافدا شكلوا عصابات إجرامية في سبها ......
أعضاء مجلسي النواب والدولة عن المنطقة الجنوبية يرفضون «مبادرة باتيلي»
أعضاء مجلسي النواب والدولة عن المنطقة الجنوبية يرفضون ......
الملف الليبي على طاولة محادثات مصرية مع مجموعة الأزمات الدولية
الملف الليبي على طاولة محادثات مصرية مع مجموعة الأزمات ......
بعد نحو قرن.. علماء يفكّون لغز أصل زجاج الصحراء الليبية النادر
بعد نحو قرن.. علماء يفكّون لغز أصل زجاج الصحراء الليبية ......
المزيد