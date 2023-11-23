النيابة العامة: ضبط 145 وافدا شكلوا عصابات إجرامية في سبها وأوباري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، ضبط 145 وافدًا شكلوا عصابات إجرامية في مدينتي سبها وأوباري، وارتكبوا جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأسلحة النارية، وتنظيم دور الدعارة وممارسة السحر والشعوذة.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، أن سلطة التحقيق تتبعت التقارير انطوت على شواهد انخراط مئات الوافدين في نشاطات جماعات الجريمة المنظمة، بشكل أخلَّ بدعائم المجتمع، وأسهم في تنامي الجريمة في المنطقة الجنوبية.

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وأضاف البيان أن النائب العام وجَّه بإجراء استدلال حول نشاط تلك الجماعات التي ارتكبت جرائم: الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأسلحة النارية، وتنظيم دور الدعارة وممارسة السحر والشعوذة، حيث توصلت التحريات إلى تحديد حلقة المشتبهين، ومعرفة مكان إدارة النشاطات في مدينتي سبها وأوباري، وذلك في الأحياء السكنية: المهدية، وحي الفاتح، والمنشية، والشركة الهندية، والديسة، وحي الزاوية، والغريفة، وشارع أربعين، وحي الثانوية، والرقيبة، والقعيرات، بحسب البيان.

وتابع البيان أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض 145 وافدًا متلبسًا بارتكاب الأفعال محل الملاحقة، والوصول إلى خمسة ليبيين تدخلوا في ارتكابها، وضبط كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والأسلحة النارية، ولوازم إدارة بيوت الدعارة.

جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (مكتب النائب العام)

جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (مكتب النائب العام)

جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (مكتب النائب العام)

جانب من المضبوطات بحوزة المتهمين (مكتب النائب العام)