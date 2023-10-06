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ضبط عصابة ارتكبت أكثر من 30 جريمة سرقة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 03:59 مساء
ضبط عصابة ارتكبت أكثر من 30 جريمة سرقة في بنغازي
أحد أفراد تشكيل عصابة خطرة تورط في جرائم سرقة عديدة ببنغازي، 5 أكتوبر 2023. (أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط عصابة خطيرة تمرست في جرائم السطو، إذ ارتكبت أكثر من 30 عملية سرقة.

وقال رئيس وحدة التحقيق بقسم التحريات في المديرية، رائد عبدالسلام نبوس، إن القسم تلقى معلومات بشأن نشاط التشكيل العصابي المكون من ثلاثة أشخاص الذين نفذوا عدة عمليات سرقة، منها السطو على سائق سيارة في منطقة اللثامة وطعنه، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

التشكيل العصابي بدأ نشاطه منذ 6 سنوات
ونجح رجال التحري في ضبط المتهم الأول، الذي اعترف بارتكاب بما نسبه إليه رفقة شخصين آخرين، ثم جرى إيقاف المتهم الثاني، وأقر بجرائم التشكيل العصابي، ومنها سرقة سيارة، ومحاولة تزوير أوراقها بمعاونة وافد سوداني.

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وقبض رجال الأمن على المتهم الأخير بعد مقاومة. وبمتابعة التحقيقات معهم، أفادوا بأنهم ارتكبوا أكثر من 30 جريمة منذ العام 2017، ما بين سرقة أغنام وورش بالمنطقة الصناعية والسطو على أسلاك نحاسية وبطاريات شاحنات كبيرة. كما اعترفوا بسلب عمالة وافدة، وسرقة مزرعة في منطقة سيدي فرج، وإطلاق النار على وافد سوداني، وإصابته بقدمه، ثم سرقة مبلغ مالي منه يقدر بعشرة آلاف دينار.

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