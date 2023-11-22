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ضبط متهم أضرم النار في سيارة وواجهة منزل مواطن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 01:38 صباحا
ضبط متهم أضرم النار في سيارة وواجهة منزل مواطن
سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، ضبط متهم أضرم النار في سيارة وواجهة منزل أحد المواطنين، على خلفية خصام بينهما’، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وإحالته لمركز الحي الصناعي.

وأوضحت المديرية، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن مركز شرطة حي الصناعي تلقى بلاغًا من مواطن بشأن قيام شخص بإضرام النار في سيارته وواجهة منزله عمدًا.

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وتمكن مكتب البحث الجنائي من خلال متابعة المطلوبين في وقائع جنائية لمراكز الشرطة  بضبط المتهم، الذي اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أنه مطلوب لمراكز شرطة أخرى في وقائع مختلفة، من بينها الاعتداء بواسطة سلاح ناري وواقعة السب والتهديد وإطلاق أعيرة نارية.

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