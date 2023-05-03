القبض على مقيم أضرم النار في مواطنه بتاغوراء

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى مكتب البحث الجنائي تاغوراء، القبض على مقيم سوداني الجنسية، سكب «بنزين» على شخص من الجنسية ذاتها وأضرم النار به، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى تلقي أعضاء مكتب البحت الجنائي تاغوراء بلاغا من مركز شرطة وادي الربيع بمديرية أمن تاغوراء، بشأن تعرض شخص سوداني الجنسية يدعى «ح.ر.ن» لواقعة الشروع في القتل.

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المتهم سوداني الجنسية

وذكرت الوزارة أن شخصا مجهول الهوية سكب البنزين على مواطنه وأضرم النار به، ونقل على إثرها إلى مستشفى الحروق والتجميل ووضعه في غرفة العناية. وتوصل أعضاء المكتب إلى معلومات حول الجاني بعد إفادات الشهود، وتبين أنه يدعى «ي.ش.ح»، سوداني الجنسية، ليجري ضبطه، وبعرض صورته على المشتكي في المستشفى تعرف عليه فورا.

واتخذت جميع الإجراءات القانونية حياله، وأحيل إلى المركز المختص لاستكمال إحالته للنيابة العامة.