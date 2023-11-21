جهاز دعم مديريات الأمن يضبط مخزن مواد طبية وغذائية منتهية الصلاحية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد جهاز دعم مديريات الأمن مخزن مواد طبية وغذائية منتهية الصلاحية.

جاء ذلك بعملية أمنية مشتركة مع اللواء «111 مجحفل»، بعد ورود معلومات عن المخزن، حيث جرى ضبط ثلاثة متهمين خلال مداهمته، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

تزوير صلاحية جديدة للمواد الفاسدة

واتضح أن المتهمين يزورون تواريخ الإنتاج بصلاحية جديدة لتلك المواد، قبل إعادة بيعها للمستهلكين.

وأشار البيان إلى تسليم المتهمين للحرس البلدي، لاستكمال التحقيقات معهم، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة.

الأغذية والمواد الطبية منتهية الصلاحية، 20 نوفمبر 2023. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

الأغذية والمواد الطبية منتهية الصلاحية، 20 نوفمبر 2023. (صفحة الجهاز على فيسبوك)