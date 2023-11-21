صيانة الوحدة الغازية الخامسة في محطة شمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تواصل أعمال صيانة وتطوير الوحدة الغازية الخامسة في محطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وشملت الأعمال إجراء صيانة ميكانيكية واستبدال منظومة الهواء بالكامل، وذلك ضمن جهود تجديد وضعية وحدات التوليد بالمحطة، دعمًا للشبكة الكهربائية وإطالة عمرها.

وصول قطع غيار أميركية وألمانية لمحطتي شمال بنغازي ومصراتة

وصول معدات صيانة أميركية لمحطتي شمال بنغازي والخمس

وقد وصلت معدات وقطع غيار من شركة «GE» الأميركية إلى محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة عبر مطار معيتيقة الدولي، السبت الماضي، بهدف استكمال أعمال العمرات الجسيمة الجاري تنفيذها حاليا، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

من أعمال الصيانة في الوحدة الغازية الخامسة بمحطة شمال بنغازي، 21 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال الصيانة في الوحدة الغازية الخامسة بمحطة شمال بنغازي، 21 نوفمبر 2023. (شركة الكهرباء)