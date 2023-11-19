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محلل إيطالي: واشنطن تدفع الأطراف الليبية لتشكيل حكومة تقود إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 12:18 صباحا
محلل إيطالي: واشنطن تدفع الأطراف الليبية لتشكيل حكومة تقود إلى الانتخابات
نورلاند ومسؤول شمال أفريقيا بالخارجية الأميركية جوشوا هاريس يستقبلان تكالة في واشنطن، الإثنين 13 نوفمبر 2023. (مجلس الدولة)
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اعتبر المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، اليوم السبت، إن زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إلى الولايات المتحدة «خطوة سياسية مهمة للغاية»؛ لأن واشنطن تدفع السلطات والأطراف الليبية في الشرق والغرب لتشكيل حكومة وحدة جديدة تقود البلاد إلى الانتخابات.

وزار تكالة مع وفد من مجلس الدولة واشنطن، حيث التقى عددا من المسؤوليين الأميركيين وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وبحث ملفات سياسية واقتصادية.

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مجلس الدولة يبرز الجانب الاقتصادي من زيارة تكالة إلى واشنطن

وقال روفينيتي وهو محلل سياسي لدى مجلة «فورميكي» و موقع «ديكود 39»، اليوم السبت، إن السلطات الأميركية حثت تكاله خلال اللقاءات التي عقدها في واشنطن على إيجاد اتفاق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لتشكيل حكومة جديدة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.

وأشار الخبير الإيطالي إلى أن الولايات المتحدة تشعر بـ«القلق» إزاء الصدام المستمر بين «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وقال إن واشنطن تعلم أن استقرار الإطار الاقتصادي يشكل نقطة توازن أساسية في البلاد.

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