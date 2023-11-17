الطرابلسي: الهجرة غير الشرعية أكهلت ميزانيات الوزارة وراكمت الديون

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، إن ليبيا تعاني من تدفقات الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن المسؤولية كبيرة على منتسبي الجهاز في الحد من هذه الظاهرة التي سببت في تراكم الديون على الجهاز؛ بسبب إعاشة المضبوطين وإيواءهم وترحيلهم.

جاء ذلك خلال قيام الوزير بجولة تفقدية في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، رفقة رئيس الجهاز العقيد محمد الخوجة، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي اللواء نورالدين أبو جريدة.

وأكد الطرابلسي، في كلمة بعد حضوره الجمع اليومي لبعض منتسبي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تقديره لجهود منتسبي الجهاز لمكافحة هذه الظاهرة التي أكهلت ميزانيات وزارة الداخلية.

- الطرابلسي: ليبيا دفعت ضريبة كبيرة جراء إيواء المهاجرين وتقديم المساعدات لهم

- الطرابلسي يطلب دعمًا إيطاليًا لخطة وزارة الداخلية بشأن مكافحة الهجرة

الطرابلسي: ليبيا دفعت ضريبة كبيرة جراء إيواء المهاجرين

وفي السادس من سبتمبر الماضي، أكد الطرابلسي أن «ليبيا دفعت ضريبة كبيرة جراء إيواء المهاجرين وتقديم المساعدات لهم»، موضحًا أن هذا الملف «يتطلب تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والمواطنين بسبب تداعياته الأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية على الدولة الليبية».

وفي 18 ديسمبر 2022، طلب الطرابلسي دعمًا إيطاليًا لخطة الوزارة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية التي أعدتها لجنة من مكونات الوزارة المختصة.

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي يزور جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الخميس 16 نوفمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي يزور جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الخميس 16 نوفمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي يزور جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الخميس 16 نوفمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي يزور جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الخميس 16 نوفمبر 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)