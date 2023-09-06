الطرابلسي: ليبيا دفعت ضريبة كبيرة جراء إيواء المهاجرين وتقديم المساعدات لهم

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، أن «ليبيا دفعت ضريبة كبيرة جراء الملف من إيواء للمهاجرين وتقديم المساعدات لهم»، مشيرًا إلى إغلاق «بعض مراكز الإيواء التي كانت تسيطر عليها جماعات مسلحة لغرض المتاجرة وإرسالهم عبر البحر».

جاء إعلان الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية قبيل ترحيل عشرات المهاجرين بحضور دبلوماسيين ممثلين عن سفارات عدد من الدول الأفريقية في طرابلس.

خطة أمنية استراتيجية لمحاربة الهجرة

وقال الطرابلسي للصحفيين: إن وزارة الداخلية من خلال أجهزتها الأمنية، خاصة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية «تعمل وفق خطة أمنية استراتيجية لمحاربة ظاهرة الهجرة بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة»، موضحًا أن هذا الملف «يتطلب تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والمواطنين بسبب تداعياته الأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية على الدولة الليبية».

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ونفى الطرابلسي خلال حديثه مسؤولية ليبيا عن تفاقم تدفقات الهجرة ردًا على ما تثيره المنظمات الإنسانية العاملة في هذا المجال، وقال «ليبيا بلد عبور وليست المقصد للمهاجرين، وغير راضين عن تداعيات هذا الملف على بلادنا أسوةً بدول المقصد».

ترحيل 270 مهاجرًا إلى بلدانهم

ونوه الطرابلسي إلى أن نحو 270 مهاجرًا من جنسيات مختلفة من بينها الصومال والسودان ونيجيريا وبنغلاديش، سيجري ترحيلهم اليوم إلى بلدانهم «عبر البر وعن طريق الجو عبر مطارات الدولة»، مبينًا أن هذه العملية تأتي «استكمالًا لعدة مراحل قمنا بها في السابق من ترحيل طوعي للمهاجرين عبر منافذ الدولة المختلفة».

وثمن الطرابلسي «الدور الكبير» لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بفروعه كافة على مستوى ليبيا، مشيدًا كذلك بجهود مديريات الأمن والأجهزة الأمنية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية وكذلك الوسطى في مكافحة هذه الظاهرة.

رحلات لترحيل المهاجرين تباعًا

وذكر الطرابلسي أنه «ستكون هناك رحلات لترحيل المهاجرين تباعًا، وقد لاحظ الجميع تحسنًا وجدية في هذا العمل على الأصعدة المحلية والدولية والإقليمية»، متعهدًا بـ«الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ليبيا، والوقوف وقفة جادة ضد المهربين والخارجين عن القانون».

وطالب كذلك «أبناء الوطن بالوقوف صفًا واحدًا مع وزارة الداخلية، والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن للحد من هذه الظاهرة التي أنهكت كاهل الدولة الليبية»، وقال «لن نقف مكتوفي الأيادي حيال الجرائم التي ترتكب بحق المهاجرين بالزج بهم في البحر ليلقوا حتفهم دون مراعاة للجوانب الدينية والأخلاقية».