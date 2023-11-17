إسبانيا تفتتح مركزا جديدا للتأشيرات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الإسبانية لدى ليبيا افتتاح مركز جديد لخدمات التأشيرات في العاصمة طرابلس لتسهيل الإجراءات على المواطنين الليبيين.

وافتتح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، السفارة الإسبانية بطرابلس في 3 يونيو 2021، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة، وعقب اجتماع رفيع المستوى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

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وفي 15 مارس الماضي، أعلن سفير إسبانيا لدى ليبيا عودة أكثر من 30 شركة إسبانية للعمل في ليبيا، وذلك في إطار رغبة الحكومة الإسبانية في بناء علاقات اقتصادية وتجارية مع ليبيا، لافتا إلى عمل السفارة على تسهيل منح التأشيرة لأصحاب الأعمال.

بدء عمل المركز الجديد للتأشيرة بسفارة إسبانيا في طرابلس، الخميس 16 نوفمبر 2023 (صفحة السفارة على فيسبوك)