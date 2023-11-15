الدبيبة يوجه بمعالجة مطالب أساتذة الجامعات واستئناف الدراسة

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، وزيري التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، والتعليم التقني الفني يخلف السيفاو بمناقشة مقترحات أساتذة الجامعات واستئناف الدراسة.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس وعدد من أعضائها، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية، ومدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي بهيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وذلك لمناقشة أسباب اعتصام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا.

الدبيبة: إلزام الوزارات المعنية بمعالجة ملاحظات أساتذة الجامعات

وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، ضرورة الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس، وتوفير جميع الظروف المناسبة لأداء مهامهم ومعالجة أوضاع المعيدين وفق القوانين المنظمة لذلك، مشيرا في الوقت نفسه إلى عودة الطلبة لقاعاتهم الدراسية واعتبارها مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، مطالبا أعضاء هيئة التدريس بضرورة أداء رسالتهم التربوية، وإلزام الوزارات المعنية بمعالجة الملاحظات الواردة من النقابة، بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»

وأضاف البيان أن الدبيبة أصدر تعليماته لوزارات المالية والتعليم العالي والتعليم التقني، بضرورة مناقشة المقترحات المقدمة حول المشاكل المطروحة مع بداية كل عام دراسي، والعمل لتنفيذها وفق المخصصات المالية المعتمدة والمتاحة.

وشدد أيضًا على ضرورة صرف حقوق أعضاء هيئة التدريس وفق الساعات التدريس من خلال تنفيذ المنظومة المعدة لهذا الغرض، معتبرًا أن «استمرار صرف العبء التدريسي لكل أعضاء هيئة التدريس دون استثناء ولا معيار للصرف إجحافًا للأستاذ الجامعي الحقيقي وإجراءات تفتقر للمنطق والقانونية».

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الدبيبة: معالجة أوضاع المعيدين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية

كما وجه الدبيبة بمعالجة أوضاع المعيدين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، والمستمرين في أداء مهامهم، وأن تتحمل الجامعات والمعاهد العليا مسؤولية تحديد الأعداد وفق الاحتياج وانطباق الشروط القانونية.

ودعا الدبيبة إلى ضرورة استمرار اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي في متابعة تفعيل ملف الإيفاد وتنفيذ المرحلة الأولى منه وفق توصيات اللجنة، والاهتمام بالأوائل والمعيدين بوصفهم شرائح مهمة.

واعتصم أعضاء النقابة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل خلال أكتوبر المنقضي احتجاجا على الأوضاع المالية، مطالبين بتنفيذ جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات بداية من رواتب أكتوبر.

ودعت النقابة إلى ضرورة الشروع في استصدار قرارات إيفاد للدراسة بالخارج لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل الذين ليس لهم قرارات إيفاد، والبدء في مراجعة مستندات إجازة التفرغ العلمي وفقا للمعايير التي تحدد بالاتفاق بين النقابة والجهات المختصة تمهيدا لصرفها.

جانب من اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لمناقشة أسباب اعتصام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا)

جانب من اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لمناقشة أسباب اعتصام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا)

جانب من اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لمناقشة أسباب اعتصام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 (منصة حكومتنا)