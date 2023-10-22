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نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: كيف يشكل المعيدون جيلا يحمل راية التنمية براتب 673 دينارا؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 11:00 صباحا
نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: كيف يشكل المعيدون جيلا يحمل راية التنمية براتب 673 دينارا؟
عدد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل خلال وقفة للمطالبة بحقوقهم وتأكيد استمرار اعتصامهم، جامعة طرابلس، 14 أكتوبر 2023 (الإنترنت)
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أكدت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي استيائها من استمرار تدني مرتبات المعيدين في الجامعات، إذ يصرف بعضهم راتبا يقدر بـ673 دينارا.

ونشرت النقابة رسالة نصية وصلت عبر الهاتف إلى أحد المعيدين تفيد بتحويل راتب شهر سبتمبر له بمبلغ 752.14 دينار، وقالت ساخرة: «هذه رسالة مرتب شهر 9 لمعيد جامعي محظوظ وارد بالعلاوات كاملة، وأما البقية فمرتباتهم 673 دينارا».

وأضافت: «هذه مرتبات الطلاب المتفوقين الذين نريد أن نصنع منهم جيلا يحمل راية التنمية والتقدم، وهي تعادل بسعر صرف السوق الموازية اليوم (125 دولارا تقريبا)».

مطالب بزيادة الرواتب بداية من أكتوبر
واعتصم أعضاء النقابة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل خلال أكتوبر الجاري احتجاجا على الأوضاع المالية، مطالبين بتنفيذ جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات بداية من رواتب أكتوبر.

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ودعت النقابة إلى ضرورة الشروع في استصدار قرارات إيفاد للدراسة بالخارج لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل الذين ليس لهم قرارات إيفاد، والبدء في مراجعة مستندات إجازة التفرغ العلمي وفقا للمعايير التي تحدد بالاتفاق بين النقابة والجهات المختصة تمهيدا لصرفها.

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