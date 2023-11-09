المقريف يشارك في الاجتماع التنسيقي لأعضاء «الإيسيسكو»

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم موسى المقريف، اليوم الخميس، في الاجتماع التنسيقي الثالث عشر للدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة (الإيسيسكو 2023)، والذي عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو في فرنسا.

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تضمن عرض البرامج المختلفة للمنظمة، مشيرة إلى أن المقريف عقد على هامش الاجتماع لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة لتبادل الآراء حول مجموعة من البرامج المشتركة الحالية والمستقبلية.

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ورافق المقريف خلال الاجتماع مستشاره، ومدير عام المركز الوطني للامتحانات، ومستشار الوزارة لشؤون تقنية المعلومات، ومدير إدارة التوثيق والمعلومات باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وأمين الشعبة الدولية باللجنة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الاجتماع شهد حضور وفود الدول الأعضاء في «الإيسيسكو»، وسفرائها المشاركين في الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو.

المقريف خلال مشاركة في اجتماع الإيسيسكو، الخميس 9 نوفمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم )

المقريف خلال مشاركة في اجتماع الإيسيسكو، الخميس 9 نوفمبر 2023. (وزارة التربية والتعليم )