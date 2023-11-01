مستشفى طرابلس الجامعي ينفي وفاة أي حالة بقسم الغسيل الكلوي

القاهرة - بوابة الوسط

نفى مستشفى طرابلس الجامعي وفاة أي حالة داخل قسم الغسيل الكلوي، وذلك ردًا على معلومات «زائفة» تداولتها صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة 5 حالات تتلقى العلاج داخل القسم.

وقال رئيس قسم الغسيل الكلوي بمستشفى طرابلس الجامعي الدكتور هشام أبوحربة، إن العمل بالقسم «يجري بطريقة انسيابية ويقدم خدماته للمرضى على فترتين صباحية ومسائية بواقع 21 مريض لكل فترة، بالإضافة لعدد 12مريضًا بقسم غسيل الكلى أطفال»، وفق ما نشرته المستشفى عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

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وأكد أبوحربة توفر المشغلات اللازمة لعمليات الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى أنها «تكفي لأشهر مقبلة». نافيًا تسجيل حالات وفاة أو عجز في المشغلات، أو حالات عدوى، مطالبًا الجهات ذات العلاقة بالحضور إلى القسم للوقوف على آلية العمل فيه، وسبر آراء المرضى حول الخدمات التي تقدم لهم بكل شفافية.