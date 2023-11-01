الطرابلسي يصدر قرارا بترقية 6522 موظفا بوزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بترقية 6522 موظفًا «معظمهم من المنطقتين الشرقية والجنوبية»، بحسب ما أفادت صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن الطرابلسي أصدر قرارًا آخر بتسوية وضع 1618 موظفًا، إضافة إلى تعيين 45 موظفًا جديدًا لمباشرة مهامهم وفق احتياجات الوزارة.

- الطرابلسي يوقع ترقيات وتسويات 43100 عضو بهيئة الشرطة

وفي 28 مارس الماضي، وقع عماد الطرابلسي «ترقيات وتسويات مستحقيها من ضباط وضباط صف وأفراد، على رأسهم شهداء الواجب والبالغ عددهم 43100 عضو» بهيئة الشرطة.