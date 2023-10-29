تكالة يناقش مع سفير قطر التطورات السياسية المحلية والإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال استقباله اليوم الأحد سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

وناقش اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، التطورات السياسية على الساحة الليبية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، وسبل توحيد الجهود لوقف الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» أن اللقاء جرى خلاله التأكيد على «ضرورة الوصول إلى توافقات تُسهم في الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال».

وأكد تكالة موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة بذل كل المساعي الدبلوماسية لردع العدوان المستمر من قوات الاحتلال.

لقاء تكالة وسفير قطر لدى ليبيا، الأحد 29 أكتوبر 2023. (المجلس الأعلى للدولة)

لقاء تكالة وسفير قطر لدى ليبيا، الأحد 29 أكتوبر 2023. (المجلس الأعلى للدولة)