حكومة حماد تدعم مقترحات «الصيادلة العرب» لضبط تهريب الدواء المغشوش إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب دعمها للمقترحات كافة الصادرة عن اتحاد الصيادلة العرب والرامية لضبط تهريب الدواء المغشوش ومنعه من الوصول إلى الأسواق الليبية، متعهدة بتذليل الصعوبات أمام عمل الاتحاد.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس الحكومة علي القطراني خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس وأعضاء اتحاد الصيادلة العرب بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض عبدالهادي الحويج.

تخريج الصيادلة لسوق العمل

وقالت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن القطراني أكد خلال اللقاء «أن الحكومة داعمة دائمًا للمقترحات كافة الصادرة عن الاتحاد في سبيل ضبط تهريب الدواء المغشوش، وعدم السماح بدخوله إلى الأسواق الليبية، والتأكيد على مراعاة معايير الجودة في المعاهد الصحية القائمة على تخريج الصيادلة لسوق العمل لضمان مخرجاتها».

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وأضافت الحكومة أن القطراني «شدد في الوقت ذاته على ضرورة تذليل الصعاب أمام عمل اتحاد الصيادلة العرب، موضحًا اهتمام وعناية الحكومة بالأمن الغذائي والدوائي». فيما أشار الحويج من جانبه إلى «الدور المهم جدًا الذي يمثله اتحاد الصيادلة العرب كافة».

دلالة وفد الصيادلة العرب في بنغازي

واعتبر الحويج أن وجود وفد اتحاد الصيادلة العرب اليوم في مدينة بنغازي «دلالة رمزية على الوضع الأمني الممتاز الذي تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وبتأمينٍ كاملٍ من القيادة العامة»، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات عقب حدوث كارثة الإعصار، وأنها لم تتوانَ عن تقديم الخدمات للمواطنين كافة.

وخلال اللقاء ترحّم القطراني والحويج ورئيس وأعضاء اتحاد الصيادلة العرب على ضحايا العاصفة «دانيال» التي ضربت مدينة درنة وعددًا من مناطق الجبل الأخضر، على الشهداء بقطاع غزة في فلسطين وعلى شهداء سورية الذين طالتهم أيادي الغدر الإسرائيلية.

لقاء القطراني مع وفد اتحاد الصيادلة العرب في بنغازي، الأربعاء 25 أكتوبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لقاء القطراني مع وفد اتحاد الصيادلة العرب في بنغازي، الأربعاء 25 أكتوبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)