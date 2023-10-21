  • Alwasat News
Atwasat

ضبط 283 سيارة مخالفة في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 06:31 مساء
ضبط 283 سيارة مخالفة في أبوسليم
السيارات المضبوطة في أبوسليم، 21 أكتوبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
alwasat radio

ضبطت شرطة مرور أبوسليم اليوم السبت 283 سيارة مخالفة، كما حررت أكثر من 645 مخالفة مرورية، على ما أعلنت مديرية أمن طرابلس.

وشملت الضبطيات سيارات دون لوحات معدنية ورخص قيادة، وفق بيان مقتضب نشرته المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ضبط 276 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة في طرابلس
ضبط 71 سيارة مخالفة في طرابلس خلال 24 ساعة

وتمكن قسم شرطة النجدة في طرابلس من تحرير 344 مخالفة مرورية خلال الأسبوع الممتد من 28 سبتمبر الماضي إلى الرابع من أكتوبر الجاري، وفق إحصائية نشرتها مديرية أمن طرابلس.

السيارات المضبوطة في أبوسليم، 21 أكتوبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
السيارات المضبوطة في أبوسليم، 21 أكتوبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
السيارات المضبوطة في أبوسليم، 21 أكتوبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
السيارات المضبوطة في أبوسليم، 21 أكتوبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز

شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟

شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟
النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)

النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)
«تغطية خاصة»: غزة.. الإجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الإجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد

«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد
كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة

كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة
غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم

غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم
منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة

منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة
اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأول في الرياضة الليبية (صور)

اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأول في الرياضة الليبية (صور)
وقف مفاجئ لبرنامج الساخر جون ستيوارت

وقف مفاجئ لبرنامج الساخر جون ستيوارت
ممثلون في هوليوود يدعون إلى إنقاذ الأرواح في غزة

ممثلون في هوليوود يدعون إلى إنقاذ الأرواح في غزة
بما فيها سيناء.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو مواطنيه إلى مغادرة مصر والأردن فورا

بما فيها سيناء.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو مواطنيه إلى مغادرة مصر والأردن فورا
بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة

بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة
كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟

كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟
«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة (شهادات حية)

«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة ...
كاريكاتير حليم - سفاح غزة

كاريكاتير حليم - سفاح غزة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة الكهرباء: الانتهاء من صيانة دائرة مفترق الطرق في مدينة الأبرق
شركة الكهرباء: الانتهاء من صيانة دائرة مفترق الطرق في مدينة ...
المنفي يبحث مع أبومازن في القاهرة الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة
المنفي يبحث مع أبومازن في القاهرة الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة
ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 21 أكتوبر 2023)
ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 21 ...
توقعات بتحقيق ليبيا أعلى معدل نمو عربي في 2024
توقعات بتحقيق ليبيا أعلى معدل نمو عربي في 2024
افتتاح نقطة شرطة الطويبية بحضور مدير أمن الجفارة
افتتاح نقطة شرطة الطويبية بحضور مدير أمن الجفارة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
المزيد
ضبط 283 سيارة مخالفة في أبوسليم
ضبط 283 سيارة مخالفة في أبوسليم...
غسان سلامة: أثق في قبول القوانين الانتخابية خلال الأشهر المقبلة
غسان سلامة: أثق في قبول القوانين الانتخابية خلال الأشهر ......
بالصور.. استمرار العمل في طريق العقربية- الوطية ببلدية الجميل
بالصور.. استمرار العمل في طريق العقربية- الوطية ببلدية ......
افتتاح نقطة شرطة الطويبية بحضور مدير أمن الجفارة
افتتاح نقطة شرطة الطويبية بحضور مدير أمن الجفارة...
توقعات بتحقيق ليبيا أعلى معدل نمو عربي في 2024
توقعات بتحقيق ليبيا أعلى معدل نمو عربي في 2024...
المزيد