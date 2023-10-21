ضبط 283 سيارة مخالفة في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت شرطة مرور أبوسليم اليوم السبت 283 سيارة مخالفة، كما حررت أكثر من 645 مخالفة مرورية، على ما أعلنت مديرية أمن طرابلس.

وشملت الضبطيات سيارات دون لوحات معدنية ورخص قيادة، وفق بيان مقتضب نشرته المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتمكن قسم شرطة النجدة في طرابلس من تحرير 344 مخالفة مرورية خلال الأسبوع الممتد من 28 سبتمبر الماضي إلى الرابع من أكتوبر الجاري، وفق إحصائية نشرتها مديرية أمن طرابلس.

السيارات المضبوطة في أبوسليم، 21 أكتوبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)

السيارات المضبوطة في أبوسليم، 21 أكتوبر 2023. (مديرية أمن طرابلس)