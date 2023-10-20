بدء إنشاء 4 جسور داخل طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، اليوم الخميس، بدء المرحلة الأولى من مشروع إنشاء أربعة جسور داخل مدينة طبرق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ممثلون عن الجهاز مع شركة «الساعد» المكلفة بالمشروع، بحضور مدير مكتب الجهاز في طبرق الرضا عقوب، ورئيس قسم الدراسات والتصاميم محمد جمال المقيرحي.

أماكن الجسور داخل طبرق

وأفاد بيان للجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الشركة بدأت المرحلة الأولى والمتمثلة في الدراسة المرورية والأعمال المساحية والتصميم التصوري للجسور، لافتة إلى أن أماكن الجسور سوف تكون عند جزيرة المركز الطبي ومُفترق سوق العجاج، وجزيرة أمساعد وكذلك مُفترق السنينات.

- «إعادة إعمار بنغازي» توقع عقدًا مع شركة مصرية لتنفيذ أربعة جسور ونفق

وفي 15 مارس الماضي، وقّعت لجنة إعادة إعمار بنغازي عقدًا مع شركة «وادي النيل» المصرية لتنفيذ أربعة جسور ونفق بالمدينة بمدة تنفيذ ستة أشهر، وهي جسران معلقان في تقاطع شارع فينيسيا مع طريق الهواري، وجسر مع نفق في تقاطع طريق المطار مع منطقة المساكن، وجسر في تقاطع طريق المطار مع مفترق حي الدولار.