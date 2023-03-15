«إعادة إعمار بنغازي» توقع عقدًا مع شركة مصرية لتنفيذ أربعة جسور ونفق

القاهرة - بوابة الوسط

وقّعت لجنة إعادة إعمار بنغازي، اليوم الأربعاء، عقدًا مع شركة وادي النيل المصرية لتنفيذ أربعة جسور ونفق بالمدينة، بمدة تنفيذ ستة أشهر.

جرت مراسم التوقيع بمقر اللجنة في مدينة بنغازي، بحسب منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

4 جسور ونفق في بنغازي

وأوضحت اللجنة أن الجسور التي جرى التوقيع عليها، هي جسران معلقان في تقاطع شارع فينيسا مع طريق الهواري، وجسر مع نفق في تقاطع طريق المطار مع منطقة المساكن، وجسر في تقاطع طريق المطار مع مفترق حي الدولار.

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وفي 6 فبراير الجاري، أعلنت بلدية بنغازي أن لجنة إعادة الإعمار باشرت في إنشاء جسر على امتداد شارع الوحدة العربية (شارع عشرين) من الطريق الدائري الرابع إلى الطريق الدائري الخامس.