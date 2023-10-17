«حكومة الوحدة» تناقش تفعيل اتفاقيتي تبادل السجناء والتعاون القضائي مع العراق

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تفعيل اتفاقيتي تبادل السجناء، والتعاون القضائي مع نظيرتها العراقية، بحسب ما أعلنته الوزارة الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأجرت وزيرة العدل المستشارة حليمة عبدالرحمن والوفد المرافق لها، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مقر وزارة العدل العراقية في بغداد، حيث كان في استقبالها بديوان الوزارة نظيرها خالد شواني.

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وقالت وزارة العدل إن اجتماع المستشار حليمة عبدالرحمن مع وزير العدل العراقي جرى خلاله مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين وتفعيل اتفاقية تبادل السجناء، واتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.

توقيع مذكرات تفاهم عدلية بين ليبيا والعراق

وأضافت وزارة العدل العراقية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء شواني ووزيرة العدل الليبية خُصِّص «لبحث آفاق التعاون بين الجانبين لا سيما فيما يخص تبادل الخبرات العدلية وإمكانية توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين».

وأكد شواني خلال اللقاء استعداد وزارة العدل العراقية للتعاون المشترك مع ‏وزارة العدل الليبية من أجل رفع وتيرة العمل للنهوض ‏بمستوى الأداء الوظيفي في تطوير وتدريب الملاكات المتخصصة بهذا الشأن.

وأضافت وزارة العدل العراقية أن المستشارة حليمة عبدالرحمن أكدت من جانبها «دعم ليبيا للحكومة العراقية ووزارة العدل من خلال التدريب وتقديم الخبرات العدلية وتعزيزها وإمكانية توقيع مذكرات التفاهم، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين».

لقاء المستشارة حليمة عبدالرحمن مع وزير العدل العراقي خال شواني، الثلاثاء 17 أكتوبر 2023. (وزارة العدل)