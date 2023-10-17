السوق الموازية: قفزة قياسية للدولار واليورو والإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

قفزت أسعار العملات الدولية أمام العملة الليبية بمستويات قياسية في السوق الموازية اليوم الثلاثاء، إذ قفز الدولار بنسبة 2.2% ليفتتح تعاملات اليوم على 5.59 دينار مقابل 5.465 دينار في ختام تعاملات أمس.

كذلك حققت العملة الأوروبية مكاسب كبيرة وصلت نسبتها إلى 2.8% ليبدأ اليورو تعاملاته اليوم عند 5.80 دينار مقابل 5.64 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق الموازية على مواقع التواصل.

ارتفاع الإسترليني بنسبة 2.9%

وبالمثل صعدت العملة البريطانية بنسبة 2.9%، ليصل الجنيه الإسترليني إلى 6.70 دينار مقابل 6.51 دينار أمس.

- استقرار الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الرسمية

كما زاد سعر كسر الذهب عيار 18 مسجلا 250 دينارا للغرام مقابل 248 دينارا أمس، وارتفع سعر الدينار التونسي إلى 1.74 دينار مقابل 1.68 دينار أمس، وصعد سعر الليرة التركية إلى 0.20 دينار مقابل 0.19 دينار أمس.