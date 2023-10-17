استقرار الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

ثبت متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، عند 4.89 دينار، وهو السعر نفسه المسجل أمس.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.16 دينار من 5.15 دينار، أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.96 دينار من 5.95 دينار، وفق مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، فيما صعد الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.53 دينار، أمس.

وبقي سعر الليرة التركية عند 0.17 دينار، بينما انخفض سعر اليوان الصيني إلى 0.66 دينار مقابل 0.67 دينار أمس.