بعد إعلان إصابة المهدي.. حفتر يلتقي عمدة البراغثة بمقر «القيادة العامة»

القاهرة - بوابة الوسط

التقى القائد العام لقوات «القيادة العامة»، المشير خلفية حفتر، مساء السبت، عمدة قبيلة البراغثة، عبدالسلام عبدالعاطي، بعد يوم من إعلان المدعي العام العسكري تعرض وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة، العميد المهدي البرغثي، لـ«إصابات بليغة وخطيرة» خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها.

وقال مكتب إعلام «القيادة العامة» في بيان مقتضب، إن اللقاء عقد في بمكتب حفتر بحضور عدد من مشايخ وأعيان قبيلة البراغثة، ورئيس الأركان العامة والمدعي العام العسكري ووكيل وزارة الداخلية، دون أن يكشف مزيد التفاصيل عن محاور الاجتماع.

ومسا الجمعة، قال المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة»، فرج الصوصاع، إن وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة، العميد المهدي البرغثي، تعرض لـ«إصابات بليغة وخطيرة» خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها.

وقال المدعي العسكري خلال مؤتمر صحفي، إن رتلًا مسلحًا بأسلحة خفيفة ومتوسطة مكونًا من «40 إرهابيًا» بقيادة المهدي البرغثي تسلل إلى بنغازي وعند «إرسال إحدى دوريات الشرطة العسكرية لتسليم نفسه لها والمجموعات المرافقة له رفض التسليم وتعامل مع الدورية بالسلاح»، واتهم البرغثي بمحاولة «زعزعة الاستقرار والأمن» في المدينة، وذلك عبر مساعدة «خلايا إرهابية نائمة».

زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ

«المدعي العسكري» يتهم المهدي البرغثي بمحاولة زعزعة أمن واستقرار بنغازي

«المدعي العسكري»: إصابة المهدي البرغثي خلال مواجهة مع دورية رفض تسليم نفسه لها

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زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة

لكن زوجة المهدي البرغثي قالت إنه سلم نفسه بـ«صحة جيدة» إلى قوات تابعة لـ«القيادة العامة» بعدما «احتجزوا أطفال ونساء داخل منزله» في مدينة بنغازي، وأوضحت في مقابلة مع قناة «ليبيا الأحرار» بُثت مساء السبت، أن المهدي قرر العودة إلى بنغازي تحت إلحاح شديد من أقاربه ومشايخ قبيلته شريطة أن يعود بـ«صفته العسكرية».

وقالت: «كان يمانع العودة لكنهم ألحوا عليه ليرجع لوطنه وبلاده.. كان متخوفًا وأبلغني أنه لا يثق بهم (...) لكنهم ألحوا عليه كل أسبوع يكلموه حتى قرر الاستخارة ومن ثم العودة».

وأشارت إلى أن زوجها عاد بأمان إلى منزله يوم الجمعة في السادس من أكتوبر الجاري رفقة شباب من «204» فضلا عن أخوه وليد وابنه إبراهيم، وأضافت: «لم يكن غازيًا وعاد ومعه خمس سيارات فقط.. حتى أبنه لم يكن عسكريًا أتي مع أبوه فقط (...) والآن لا نعرف أي شئ عنهم»، وتابعت: «غدروا به.. عند الساعة الخامسة والنصف بدأ الاشتباك.. ضرب قوي من اللحظة الأولى».

مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله

إلى ذلك رجحت مصادر تحدثت إلى «بوابة الوسط» مساء الجمعة، مقتل العميد المهدي البرغثي بعد اعتقاله، وذلك بعد دقائق من إعلان المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة» تعرض البرغثي لـ«إصابات بليغة وخطيرة» خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها.

وأوضحت المصادر أن البرغثي لم تظهر عليه آثار «إصابة خطيرة» في التسجيل المصور الذي جرى تسريبه لحظة اعتقاله، غير أنه لم يتأكد حتى الآن قطعيًا مقتل الوزير السابق.

لقاء حفتر بمقر القيادة العامة مع عمدة ومشايخ وأعيان من قبيلة البراعثة، 14 أكتوبر 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)

لقاء حفتر بمقر القيادة العامة مع عمدة ومشايخ وأعيان من قبيلة البراعثة، 14 أكتوبر 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)