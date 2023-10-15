  • Alwasat News
Atwasat

بعد إعلان إصابة المهدي.. حفتر يلتقي عمدة البراغثة بمقر «القيادة العامة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 01:01 صباحا
بعد إعلان إصابة المهدي.. حفتر يلتقي عمدة البراغثة بمقر «القيادة العامة»
لقاء حفتر بمقر القيادة العامة مع عمدة ومشايخ وأعيان من قبيلة البراعثة، 14 أكتوبر 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)
alwasat radio

التقى القائد العام لقوات «القيادة العامة»، المشير خلفية حفتر، مساء السبت، عمدة قبيلة البراغثة، عبدالسلام عبدالعاطي، بعد يوم من إعلان المدعي العام العسكري تعرض وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة، العميد المهدي البرغثي، لـ«إصابات بليغة وخطيرة» خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها.

وقال مكتب إعلام «القيادة العامة» في بيان مقتضب، إن اللقاء عقد في بمكتب حفتر بحضور عدد من مشايخ وأعيان قبيلة البراغثة، ورئيس الأركان العامة والمدعي العام العسكري ووكيل وزارة الداخلية، دون أن يكشف مزيد التفاصيل عن محاور الاجتماع.

ومسا الجمعة، قال المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة»، فرج الصوصاع، إن وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة، العميد المهدي البرغثي، تعرض لـ«إصابات بليغة وخطيرة» خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها.

وقال المدعي العسكري خلال مؤتمر صحفي، إن رتلًا مسلحًا بأسلحة خفيفة ومتوسطة مكونًا من «40 إرهابيًا» بقيادة المهدي البرغثي تسلل إلى بنغازي وعند «إرسال إحدى دوريات الشرطة العسكرية لتسليم نفسه لها والمجموعات المرافقة له رفض التسليم وتعامل مع الدورية بالسلاح»، واتهم البرغثي بمحاولة «زعزعة الاستقرار والأمن» في المدينة، وذلك عبر مساعدة «خلايا إرهابية نائمة».

زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
«المدعي العسكري» يتهم المهدي البرغثي بمحاولة زعزعة أمن واستقرار بنغازي
«المدعي العسكري»: إصابة المهدي البرغثي خلال مواجهة مع دورية رفض تسليم نفسه لها
قعيم: «مجموعة إخوانية» وراء قطع الاتصالات في بنغازي.. وسنضرب بيد من حديد كل من يناصرهم

زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة
لكن زوجة المهدي البرغثي قالت إنه سلم نفسه بـ«صحة جيدة» إلى قوات تابعة لـ«القيادة العامة» بعدما «احتجزوا أطفال ونساء داخل منزله» في مدينة بنغازي، وأوضحت في مقابلة مع قناة «ليبيا الأحرار» بُثت مساء السبت، أن المهدي قرر العودة إلى بنغازي تحت إلحاح شديد من أقاربه ومشايخ قبيلته شريطة أن يعود بـ«صفته العسكرية».

وقالت: «كان يمانع العودة لكنهم ألحوا عليه ليرجع لوطنه وبلاده.. كان متخوفًا وأبلغني أنه لا يثق بهم (...) لكنهم ألحوا عليه كل أسبوع يكلموه حتى قرر الاستخارة ومن ثم العودة».

وأشارت إلى أن زوجها عاد بأمان إلى منزله يوم الجمعة في السادس من أكتوبر الجاري رفقة شباب من «204» فضلا عن أخوه وليد وابنه إبراهيم، وأضافت: «لم يكن غازيًا وعاد ومعه خمس سيارات فقط.. حتى أبنه لم يكن عسكريًا أتي مع أبوه فقط (...) والآن لا نعرف أي شئ عنهم»، وتابعت: «غدروا به.. عند الساعة الخامسة والنصف بدأ الاشتباك.. ضرب قوي من اللحظة الأولى».

مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله
إلى ذلك رجحت مصادر تحدثت إلى «بوابة الوسط» مساء الجمعة، مقتل العميد المهدي البرغثي بعد اعتقاله، وذلك بعد دقائق من إعلان المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة» تعرض البرغثي لـ«إصابات بليغة وخطيرة» خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها.

وأوضحت المصادر أن البرغثي لم تظهر عليه آثار «إصابة خطيرة» في التسجيل المصور الذي جرى تسريبه لحظة اعتقاله، غير أنه لم يتأكد حتى الآن قطعيًا مقتل الوزير السابق.

لقاء حفتر بمقر القيادة العامة مع عمدة ومشايخ وأعيان من قبيلة البراعثة، 14 أكتوبر 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)
لقاء حفتر بمقر القيادة العامة مع عمدة ومشايخ وأعيان من قبيلة البراعثة، 14 أكتوبر 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)
لقاء حفتر بمقر القيادة العامة مع عمدة ومشايخ وأعيان من قبيلة البراعثة، 14 أكتوبر 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)
لقاء حفتر بمقر القيادة العامة مع عمدة ومشايخ وأعيان من قبيلة البراعثة، 14 أكتوبر 2023. (مكتب إعلام القيادة العامة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية

كاريكاتير خيري - تصفية القضية الفلسطينية
نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا

نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي: مستمرون في الاعتصام لحين تحقيق مطالبنا
إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا

إيران تكشف حقيقة الحكم على رونالدو بـ99 جلدة لإدانته بالزنا
«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا

«كورونا» يكشف تفاصيل خطيرة في فضيحة المراهنات غير القانونية بإيطاليا
الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

الصين تدعو أميركا إلى لعب «دور مسؤول» في التصعيد الإسرائيلي ضد غزة
تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة

تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة
«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة الاحتلال»

«فيسبوك» تحذف صفحة «قدس الإخبارية».. والشبكة تدين «الانحياز الكامل لحكومة ...
الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

الأمم المتحدة: تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

«فرانس برس»: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل
أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»

أميركي يعترف بسرقته الحذاء الأحمر الشهير من «ذي ويزرد أوف أوز»
«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري

«الموت أفضل من الرحيل».. غزة في مواجهة إنذار الإخلاء والاحتلال يتأهب لاجتياح بري
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة
كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»

كاريكاتير حليم - عملية «طوفان الأقصى»
مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله

مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله
مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مقتل مصور بوكالة «رويترز» نتيجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل

رابطة الدوري الإنجليزي تدين العنف ضد المدنيين في غزة وإسرائيل
علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك

علماء آثار يحددون مواقع سفن غرقت خلال الحرب العالمية الثانية قبالة دانكرك
لمن ستغرد العصافير في درنة

لمن ستغرد العصافير في درنة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يشدد على استكمال صيانة مباني قطاع العدل في مصراتة
الدبيبة يشدد على استكمال صيانة مباني قطاع العدل في مصراتة
شاهد: «اعتقال البرغثي.. نهاية أزمة أم مقدمة لأزمات؟».. تغطية خاصة لقناة «االوسط»
شاهد: «اعتقال البرغثي.. نهاية أزمة أم مقدمة لأزمات؟».. تغطية خاصة...
المبروك يبحث انضمام ليبيا لعضوية البنك الأفريقي للتصدير
المبروك يبحث انضمام ليبيا لعضوية البنك الأفريقي للتصدير
إحالة حوافظ رواتب سبتمبر إلى مصارف سرت
إحالة حوافظ رواتب سبتمبر إلى مصارف سرت
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية......
انقطاع الاتصالات مع بنغازي
انقطاع الاتصالات مع بنغازي...
المزيد
بعد إعلان إصابة المهدي.. حفتر يلتقي عمدة البراغثة بمقر «القيادة العامة»
بعد إعلان إصابة المهدي.. حفتر يلتقي عمدة البراغثة بمقر ......
عقيلة يبحث دعم عائلات ضحايا «دانيال» في درنة
عقيلة يبحث دعم عائلات ضحايا «دانيال» في درنة...
النيابة: بدء فحص رفات مجهولي الهوية في درنة هذا الأسبوع
النيابة: بدء فحص رفات مجهولي الهوية في درنة هذا الأسبوع...
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي ......
إحالة حوافظ رواتب سبتمبر إلى مصارف سرت
إحالة حوافظ رواتب سبتمبر إلى مصارف سرت...
المزيد