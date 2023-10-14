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زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 11:24 مساء
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
المهدي البرغثي وزوجته. (صورة مركبة)
alwasat radio

قالت زوجة وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي، إن المهدي سلم نفسه بـ«صحة جيدة» إلى قوات تابعة لـ«القيادة العامة» بعدما «احتجزوا أطفال ونساء داخل منزله» في مدينة بنغازي.

وأوضحت زوجة البرغثي في مقابلة مع قناة «ليبيا الأحرار» بُثت مساء السبت، أن المهدي قرر العودة إلى بنغازي تحت إلحاح شديد من أقاربه ومشايخ قبيلته شريطة أن يعود بـ«صفته العسكرية»، وقالت: «كان يمانع العودة لكنهم ألحوا عليه ليرجع لوطنه وبلاده.. كان متخوفًا وأبلغني أنه لا يثق بهم (...) لكنهم ألحوا عليه كل أسبوع يكلموه حتى قرر الاستخارة ومن ثم العودة».

وأشارت إلى أن زوجها عاد بأمان إلى منزله يوم الجمعة في السادس من أكتوبر الجاري رفقة شباب من «204» فضلا عن أخوه وليد وابنه إبراهيم، وأضافت: «لم يكن غازيًا وعاد ومعه خمس سيارات فقط.. حتى أبنه لم يكن عسكريًا أتي مع أبوه فقط (...) والآن لا نعرف أي شئ عنهم»، وتابعت: «غدروا به عند الساعة الخامسة والنصف بدأ الاشتباك.. ضرب قوي من اللحظة الأولى».

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«المدعي العسكري» يتهم المهدي البرغثي بمحاولة زعزعة أمن واستقرار بنغازي
مصادر ترجح لـ«بوابة الوسط» مقتل البرغثي بعد اعتقاله
«المدعي العسكري»: إصابة المهدي البرغثي خلال مواجهة مع دورية رفض تسليم نفسه لها
جريدة «الوسط»: أسبوع الغموض في بنغازي

وعن كيفية القبض عليه، قالت زوجته: «دخلوا علينا المنزل بعد كسر بوابته وبدأوا يسألون عنه وأبلغناهم بعدم وجوده لكنه لم يخرجوا من المنزل ولم يراعوا حرمته.. ثم اتصلوا بالمهدي وأبلغوه بأن صباياه بحوزتهم.. وعندها عاد المهدي وسلم نفسه»، وأضافت: «كان هناك 36 سيدة و13 طفلا في المنزل كلهم من الأقارب الذين فرحوا بعودة المهدي وجاءوا لاستقباله».

«المدعي العسكري»: إصابة البرغثي خلال مواجهة مع دورية رفض تسليم نفسه لها
وأمس الجمعة، أعلن المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة» فرج الصوصاع تعرض المهدي البرغثي لـ«إصابات بليغة وخطيرة» خلال مواجهات مع قوات أمنية رفض تسليم نفسه لها.

وقال المدعي العسكري خلال مؤتمر صحفي، إن رتلًا مسلحًا بأسلحة خفيفة ومتوسطة مكونًا من «40 إرهابيًا» بقيادة المهدي البرغثي تسلل إلى بنغازي وعند «إرسال إحدى دوريات الشرطة العسكرية لتسليم نفسه لها والمجموعات المرافقة له رفض التسليم وتعامل مع الدورية بالسلاح»، واتهم البرغثي بمحاولة «زعزعة الاستقرار والأمن» في المدينة، وذلك عبر مساعدة «خلايا إرهابية نائمة».

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