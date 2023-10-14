شاهد.. إحباط محاولة تهريب أسلحة قادمة من تركيا في ميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجمارك إحباط محاولة تهريب أسلحة تركية في ميناء الخمس.

وأشارت المصلحة، في بيان يوم الخميس، إلى أن «مكتب التفتيش الآلي بمركز جمرك ميناء الخمس ضبط 500 بندقية داخل صناديق». وأوضحت: «كل صندوق يحوي 10 بنادق مموهة بشكل طاولات داخل حاوية مشتركة بطول 40 قدما».

الأمم المتحدة: تدخل «ناتو» في ليبيا لحظة محورية في تهريب الأسلحة

كيف انتعش تهريب «الأسلحة الحديثة» من ليبيا إلى دول الساحل؟

مجلة تتبع «أفريكوم» تحذر من تجدد تهريب الأسلحة عبر الحدود الليبية

كما لفت بيان مصلحة الجمارك إلى أن الحاوية كانت «تحتوي على أثاث وأحذية وملابس قادمة من تركيا».

خرق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

جاء ذلك بعد أقل من شهر من تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، الذي تحدث عن استمرار خرق حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا. وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت كتيبة تابعة لقوات «القيادة العامة» ضبط شحنة أسلحة وذخائر مهربة على طريق «أم الأرانب - سبها».

لحظة ضبط شحنة الأسلحة في ميناء الخمس. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)