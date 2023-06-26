الأمم المتحدة: تدخل «ناتو» في ليبيا لحظة محورية في تهريب الأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

وصفت الأمم المتحدة تدخل حلف الشمال الأطلسي «ناتو» في ليبيا العام 2011 بأنه «لحظة محورية» في الساحل، عندما نهب جنود طوارق عملوا في الجيش الليبي الأسلحة وعادوا إلى مالي، حيث أدت سلسلة من التوترات إلى خلق حالة أمنية خطيرة وفوضوية.

وأوضحت الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، أن تدفق الأسلحة غير المشروعة من ليبيا منذ العام 2019 امتد ليشمل البنادق الهجومية المصنعة حديثا، ويعكس هذا الاتجاه ارتفاع مضبوطات الأسلحة في المنطقة بنسبة 105% بين العامين 2017 و2021.

وفي مناطق غاو وتمبكتو وميناكا في مالي، يمكن للمشترين الحصول على بنادق هجومية من نوع «كلاشينكو» مقابل 750 دولارا وخرطوشة رصاص مقابل 70 سنتا، حسب الأمم المتحدة، ومن المسدسات المصنوعة محليا إلى المدافع الرشاشة الفرنسية والتركية المهربة، هناك مجموعة متنوعة من أسواق الأسلحة غير القانونية تنتشر في جميع أنحاء المنطقة عبر حزام بعرض ستة آلاف كيلومتر يمر عبر وسط أفريقيا.

تجارة الأسلحة في منطقة الساحل تغذي الصراعات والإرهاب

وأشار موقع هيئة الأمم المتحدة إلى تطورات تجارة الأسلحة غير المشروعة في منطقة الساحل بما يغذي الصراع والإرهاب، إذ انتعشت سوق الأسلحة النارية مع توسع التمرد واللصوصية والاشتباكات بين المزارعين والرعاة وانتشار التطرف الديني العنيف والتنافس على الموارد النادرة مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة أن هناك العديد من مراكز تهريب الأسلحة في حدود الساحل أو طرق النقل، إذ تقع أنشطة إجرامية متعددة، والأسواق غير القانونية غالبا ما تكون مخفية على مرأى الجميع في البلدات والقرى على طول الممرات الاستراتيجية التي لا يعيقها وجود السلطات.

وكان المكتب الأممي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة كشف مطلع مارس الماضي مسارات ضبط الأسلحة النارية ومواد أخرى من ليبيا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات بعد التدفق الأولى العام 2011، لكن تقلص دور ليبيا كدولة مصدرة في الفترة من العام 2014 إلى نهاية العام 2019، وذلك بعد تعزيز الرقابة على واردات الأسلحة من ليبيا.

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كما بيّن التقييم الأخير الذي أجراه فريق خبراء الأمم المتحدة لرصد تنفيذ الجزاءات في ليبيا أن معظم الأراضي الليبية لا تزال تسيطر عليها الجماعات المسلحة أو الميليشيات، وأن حظر الأسلحة المفروضة على البلد «غير فعال»، إذ تستمر بعض الدول الأعضاء في انتهاك تصدير الأسلحة.

ومثلما تتنوع مصادر الأسلحة النارية، كذلك تتنوع الطريقة المستخدمة لتوجيهها، فعلى سبيل المثال تتمركز عناصر من جماعة المتمردين التشادية، وهي جبهة الوفاق من أجل التغيير «فاكت» في ليبيا، وربما يمكنها الوصول إلى أسلحة نارية جديدة من خلال حلفائها.