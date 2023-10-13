مظاهرات في مسلاتة للتضامن مع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

نظم أهالي مدينة مسلاتة، اليوم الجمعة، مظاهرات حاشدة، للتضامن مع قطاع غزة الذي تستهدفه قوات الاحتلال بالغارات والقصف والحصار منذ أسبوع، وسط تزايد التحذيرات من خروج الوضع الإنساني في القطاع عن السيطرة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، من بينها «تقتلون النساء والأطفال وتفرون أمام الرجال»، و«اللهم أنصر إخواننا في غزة الجريحة»، و«يا أهل غزة أصمدوا لا يضركم من خذلكم»، و«وقفة مدينة مسلاتة مع أخواتنا في غزة»، و«يسقط الصهاينة».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1843 شهيدا و7138 جريحا.

استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة

عباس يؤكد لبلينكن «رفضه الكامل» تهجير سكان غزة.. ويحذر من «نكبة ثانية»

بالصور.. تظاهرات في إندونيسيا تضامنا مع قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي

الآلاف يتجمعون في العاصمة الأردنية تضامناً مع قطاع غزة

«الصحة العالمية»: من المستحيل إجلاء المرضى من مستشفيات شمال غزة

وزادت حصيلة العدوان على غزة إلى 1799 شهيدا و6388 مصابا، بينما أوقعت الاعتداءات الإسرائيلية 44 شهيدا وأكثر من 700 مصاب في الضفة الغربية المحتلة، وصل منهم إلى المستشفيات نحو 250 مصابا، وفق بيان صادر عن الوزارة نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

تحذير من انهيار النظام الصحي في غزة

في السياق نفسه، حذر الناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، من أن النظام الصحي في قطاع غزة «بلغ نقطة الانهيار». وحسب المنظمة، فإن ستة من المستشفيات السبعة الكبرى في القطاع لم تعد تعمل سوى جزئيا.

وقال ياساريفيتش: «مستشفى بيت حانون شمال غزة لم يعد يعمل بسبب الضربات الجوية المتتالية على مقربة منه، التي ألحقت أضرارا به والطرقات المجاورة». وأضاف أن المستشفيين الرئيسيين في شمال القطاع: المستشفى الإندونيسي ومستشفى الشفاء، تخطيا طاقتهما الاستيعابية البالغة بالإجمال 760 سريرا.

وأشار إلى أن 99% من أسرة مستشفى الشفاء باتت مشغولة. في حين أن مستشفيات جنوب غزة بلغت أقصى طاقتها. كما لفت إلى أن المستشفيات لا تحصل على الكهرباء سوى بضع ساعات في اليوم، لادخار الوقود الذي بات على وشك النفاد.

مظاهرات في مسلاتة تضامنا مع غزة، 13 أكتوبر 2023. (قناة الوسط)

مظاهرات في مسلاتة تضامنا مع غزة، 13 أكتوبر 2023. (قناة الوسط)

مظاهرات في مسلاتة تضامنا مع غزة، 13 أكتوبر 2023. (قناة الوسط)

مظاهرات في مسلاتة تضامنا مع غزة، 13 أكتوبر 2023. (قناة الوسط)