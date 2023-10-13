«الصحة العالمية»: من المستحيل إجلاء المرضى من مستشفيات شمال غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن السلطات الفلسطينية أبلغتها بأنه «من المستحيل» إجلاء المرضى الضعفاء من مستشفيات شمال قطاع غزة، وذلك بعدما أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة.

وأوضح الناطق باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة في جنيف، أنه «في ظل الضربات الجوية (الإسرائيلية) الجارية، لم يعد هناك أي مكان آمن يمكن للمدنيين الذهاب إليه»، مضيفا أن «وزارة الصحة الفلسطينية أبلغت منظمة الصحة بأنه من المستحيل إجلاء المرضى الضعفاء من مستشفيات شمال قطاع غزة»، بحسب وكالة «فرانس برس».