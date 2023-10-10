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شاهد في برنامج «فلوسنا»: الدور المفقود لمصلحة التخطيط العمراني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 12:28 صباحا
شاهد في برنامج «فلوسنا»: الدور المفقود لمصلحة التخطيط العمراني
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 9 أكتوبر 2023
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ناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، الدور المفقود لمصلحة التخطيط العمراني، في وقت تسابق الدول الزمن لإعداد مخططات عمرانية لمدة قد تتجاوز الخمسة وعشرين عامًا، وهي من أهم مطالب التنمية المستدامة.

ويتطرق البرنامج إلى المهام المفترضة لمصلحة الخطيط العمراني، وهي السلطة المسؤولة عن وضع المخططات الاستراتيجية والعمرانية بالدولة، والمسؤولة أيضًا عن البنية التحتية والتوسع في البناء والتعمير، وسط معاناة ليبيا من تأخر لمدة 33 عامًا، وغياب أية معالم واضحة للمخططات العامة للدولة.

وفي 19 مايو الماضي، أوصى ديوان المحاسبة بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة التخطيط، مع الأخذ في الاعتبار «اختيار أشخاص ذوي خبرة ومعرفة في مجال» بعد اكتشافه مخالفات وتجاوزات جسيمة وشبهات فساد في التصرفات في المخصصات المالية.

ودعا الديوان، في كتاب موجه من رئيسه خالد شكشك إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى تشكيل لجنة عليا للتخطيط العمراني يكون من مهامها وضع الخطط الاستراتيجية ورؤية الدولة التخطيطية لاقتراح إنشاء مخططات مدن جديدة بغية التقليل من ضغط النمو السكاني، والاتجاه نحو تنمية عمرانية حقيقية برؤية استثمارية.

يشارك في النقاش كل من: نائب رئيس مصلحة التخطيط العمراني عمر سعد، وأحد مهندسي المصلحة أيمن سعد.

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