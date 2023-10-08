القبض على عدد من المتهمين بسرقة الممتلكات العامة في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، القبض على عدد من المتهمين بسرقة الممتلكات العامة في مصراتة ومن بينها كوابل الكهرباء وأغطية غرف الصرف الصحي والإشارات المرورية المعدنية.

وأكدت العمليات المشتركة أن المتهمين أقروا بعد القبض عليهم بقيامهم بهذه الأعمال منذ فترة، وبيعها إلى مواقع تجميع الخردة، مشيرة إلى أنها تحركت للمواقع المذكورة وألقت القبض على كل من له علاقة بهذه الأعمال، وأحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»..

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وأوضحت أن المتهمين ألقي القبض عليهم بالتعاون مع قوة الدعم والإسناد بمدرية أمن مصراتة، وذلك بعد أن عكفت القوة على حصر ومطاردة مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية وتقديمهم للعدالة، في إطار حماية ممتلكات الدولة وإرجاع حقوقها وإعادة هيبتها.

وحذرت قوة العمليات المشتركة من ملاحقة كل من تُسول له نفسه المساس بالممتلكات العامة ومقدرات الدولة، مؤكدة أنها لن تتهاون في سبيل الحفاظ على ممتلكات الشعب الليبي وحمايتها.

أسلاك وأغطية صرف عثر عليها خلال حملة أمنية في مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)

متهمان رفقة أسلاك وأغطية صرف عثر عليها خلال حملة أمنية في مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)

أسلاك وأغطية صرف عثر عليها خلال حملة أمنية في مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)