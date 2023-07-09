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ضبط عدد من أجهزة تعدين العملات الرقمية المهربة بمطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 07:52 مساء
ضبط عدد من أجهزة تعدين العملات الرقمية المهربة بمطار مصراتة
أجهزة تعدين العملات الرقمية المضبوطة بمطار مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)
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أعلنت قوة العمليات المشتركة، مساء اليوم الأحد، ضبط عدد من أجهزة تعدين العملات الرقمية المهربة، كانت على متن إحدى الرحلات الجوية القادمة إلى مطار مصراتة الدولي، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت قوة العمليات المشتركة أن أعضاء مركز جمرك مطار مصراتة الدولي قاموا بالتحفظ على المضبوطات من أجل إتمام بقية الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن العملية جرت بتعاون وتنسيق مباشر مع مركز جمرك مطار مصراتة الدولي، ومديرية أمن المطار.

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وقالت قوة العمليات المشتركة إن هذه العملية تأتي في إطار حرصها على متابعة وتأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية التي توليها القوة اهتمامًا كبيرًا لمنع وصول أي مواد أو سلع محظورة.

وكثفت أجهزة الأمن في غرب ليبيا حملاتها أخيرًا ضد مواقع تستخدم في ممارسة تعدين العملات المشفرة، ومنذ أكثر من أسبوع، جرى اكتشاف عدة مواقع تُستخدم لممارسة تعدين العملات المشفرة في مدينتي طرابلس ومصراتة، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة و50 آخرين في زليتن، بعد إجراء تقصي لوقائع تعدين العملات المشفرة (بتكوين ومثيلاتها) في نطاق اختصاص محكمتي استئناف طرابلس ومصراتة، على ما أفاد مكتب النائب العام.

ضبط عدد من أجهزة تعدين العملات الرقمية المهربة بمطار مصراتة
أجهزة تعدين العملات الرقمية المضبوطة بمطار مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)
أجهزة تعدين العملات الرقمية المضبوطة بمطار مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)
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