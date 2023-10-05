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الحويج يدعو وزير التجارة والاستثمار اليوناني إلى زيارة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 08:12 مساء
الحويج يدعو وزير التجارة والاستثمار اليوناني إلى زيارة ليبيا
لقاء الحويج مع القنصل اليوناني، الخميس 5 أكتوبر 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، وزير التجارة والاستثمار اليوناني إلى زيارة ليبيا، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية مع اليونان.

والتقى الحويج بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة في طرابلس، اليوم الخميس، القنصل اليوناني لدى ليبيا أقابايوس كالو قانوميس بحضور رئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة فرج البي، لبحث سُبل آليات التعاون الدولي واستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة الليبية اليونانية، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأكد الحويج خلال اللقاء حرص ليبيا على تعزيز العلاقات التجارية مع اليونان، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

ترتيبات عقد المنتدى الاقتصادي الليبي - اليوناني
وقالت الوزارة إن الحويج «وجّه دعوة إلى وزير التجارة والاستثمار بجمهورية اليونان لزيارة دولة ليبيا على رأس وفد اقتصادي وتجاري»، مؤكدة «الاتفاق على إعداد الترتيبات اللازمة لعقد المنتدى الاقتصادي الليبي - اليوناني يضمّ الغرف التجارية ومجلس أصحاب الأعمال وكبرى الشركات في البلدين، بغرض تنمية العلاقات التجارية بين القطاع الخاص وعقد شراكة استثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك».

وأضافت الوزارة أن القنصل اليوناني عبر من جانبه عن رغبة بلاده «في فتح قنوات اتصال مباشرة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين»، مشيرًا إلى أهمية العمل على تفعيل التعاون الدبلوماسي بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، كما أبدى رغبة الشركات اليونانية للعمل في ليبيا.

لقاء الحويج مع القنصل اليوناني، الخميس 5 أكتوبر 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع القنصل اليوناني، الخميس 5 أكتوبر 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع القنصل اليوناني، الخميس 5 أكتوبر 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع القنصل اليوناني، الخميس 5 أكتوبر 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع القنصل اليوناني، الخميس 5 أكتوبر 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع القنصل اليوناني، الخميس 5 أكتوبر 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع القنصل اليوناني، الخميس 5 أكتوبر 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
لقاء الحويج مع القنصل اليوناني، الخميس 5 أكتوبر 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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