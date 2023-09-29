«تقرير الخبراء»: مدينة الزاوية مركز رئيسي لعدد من الشبكات الإجرامية المنظمة

القاهرة - بوابة الوسط

قال فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا المكلفة من مجلس الأمن الدولي، إن مدينة الزاوية مركز رئيسي لعدد من الشبكات الإجرامية المنظمة التي تهيمن على الأنشطة غير القانونية في المدن على طول المنطقة الساحلية غرب العاصمة طرابلس، بما في ذلك زوارة وصبراته وورشفانة.

وأوضح فريق الخبراء في تقريره بشأن الحالة في ليبيا، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، اليوم الجمعة، ويغطي الفترة من 25 أبريل 2022 إلى 17 يوليو 2023، أن تلك الشبكات المتداخلة تنخرط في أنشطة إجرامية متباينة، ويختلف مستوى التنسيق بينها تبعًا لطبيعة العمليات غير المشروعة.

مصادر الدخل الأساسية لشبكات التهريب

ويبين الخبراء أن مصادر الدخل الأساسية لتلك الشبكات «تنبع من تهريب الوقود وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر والمخدرات». أما الجهات الفاعلة الرئيسية التي تقف وراء هذه الشبكات الإجرامية «هي الجماعات المسلحة التي اكتسبت ما يشبه الشرعية من خلال تفويضات أمنية ممنوحة لها من الحكومة، مما يسمح لها بالعمل مع الإفلات من العقاب».

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ويلفت التقرير إلى التشابك المتزايد بين القوات الأمنية والنشاط الإجرامي في الزاوية منذ العام 2020، والمثال على ذلك سوق «سيفاو» لبيع مخدر الحشيش. ومحمد سيفاو، رئيس وحدة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في الزاوية، مرتبط بشكل علني بهذا الموقع.

العملية العسكرية للحكومة في الزاوية

ونتيجة لهذا المناخ، اندلعت تظاهرات في المدينة يومي 12 و22 من مايو الماضي، وكانت تلك التظاهرات عاملًا وراء قرار الحكومة شن عملية عسكرية في 25 من الشهر نفسه باستخدام الطائرات المسيرة، استهدفت 20 هدفًا، بينها بنية تحتية ومراكب صغيرة. وأعلن مكتب رئاسة الوزراء في ذلك الوقت أن العملية كانت لتنفيذ القانون.

لكن تقرير الخبراء لفت إلى أنه على نقيض الإعلان الرسمي، لم تقد وزارة الدفاع العملية العسكرية، وأكدت اللجنة أن رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، والقيادة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» لم تكن منخرطة في عملية صنع القرار الخاصة بتنفيذ العملية.

وأشار إلى أن عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرًا للدفاع، «هو من أمر شخصيًا باستخدام الطائرات المسيرة وحدد الأهداف. وفي 24 مايو، أصدر الدبيبة مرسومًا يقضي بإنشاء وكالة الطيران الإلكتروني التي تشرف بشكل مباشر على استخدام الطائرات بدون طيار».

إضعاف السيطرة على مصفاة الزاوية

ويقول التقرير إن «عديدًا من الأهداف تم اختيارها بشكل أساسي لإضعاف السيطرة على مصفاة الزاوية الواقعة في الوقت الراهن تحت سيطرة رئيس حرس المنشآت النفطية في الزاوية محمد الأمين كشلاف، الذي هدد خلال العملية بوقف سلاسل الإمدادات إذا استمرت العمليات»، مشيرًا إلى أن «سيطرة كشلاف على مصفاة التكرير جعلته شخصية أسياسية في شبكة تهريب الوقود المربحة في غرب ليبيا».

وأضاف: «محمد بحرون، المعروف باسم الفار، برز كفاعل أساسي نيابة عن حكومة الوحدة الوطنية خلال العمليات العسكرية في الزاوية التي كشفت العلاقة الوثيقة بينه وبين الدبيبة. ففي أثناء العمليات، كان بحرون رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في المنطقة الغربية، وعمل مباشرة تحت إمرة مكتب رئيس الوزراء منذ يوليو 2023».

وتابع: «انخراط بحرون الملحوظ دلل على أن العملية استهدفت بشكل أساسي مجموعة أبوزريبة ونفوذ حلفائها، بما في ذلك شبكة الزاوية. ويعد علي أبوزريبة عضوًا مؤثرًا في مجلس النواب. وحسن أبوزريبة، شقيق علي، يقود جهاز دعم الاستقرار في الزاوية، وفي تنافس مباشر مع محمد بحرون على السيطرة على الطريق الساحلي».

القيادة الأمنية للدبيبة

ويرى تقرير الخبراء أن منصب الدبيبة الجديد كقائد مباشر لقوة أمنية جدير بالملاحظة، وقال: «في 22 مايو، نص قرار من رئاسة الوزراء على أن جهاز دعم القوة الوطنية قوة أمنية مقرها طرابلس وتعمل مباشرة تحت قيادة الدبيبة. لكن الغموض مازال يحيط بآلية تكوين هذه القوة الجديدة وتفويضها وقدراتها».

وتابع: «مع إضافة جهاز دعم القوة الوطنية، أصبحت السيطرة على استخدام الطائرات بدون طيار، ودعم مقاتلي محمد بحرون في الزاوية، نصب الدبيبة نفسه قائدًا لقوة مسلحة كبيرة».

وواصل: «في طرابلس، يظل جهاز الردع لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، وجهاز دعم الاستقرار، والكتيبة 444، هم وسطاء السلطة الرئيسيين المسيطرين على العاصمة. وعبرت تلك الأطراف، خلال اجتماع في فبراير 2023، عن معارضة قوية لنية الدبيبة تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تضم أفرادًا موالين لدائرة صدام حفتر، في إطار التحضير للانتخابات المقبلة. كما أن القدرة العسكرية المتنامية تحت إمرة الدبيبة تحسن من موقفه أمام المجموعات المسلحة الأخرى».

وفيما يتعلق بقرار حظر السلاح المفروض على ليبيا، يشير التقرير إلى أن الإمارات قدمت إلى اللجنة نسخة من شهادة المستخدم النهائي غير الصالحة بتاريخ 12 ديسمبر 2021 إلى الفريق، أصدرتها وزارة الدفاع في طرابلس باعتبارها الوجهة النهائية للمركبات العسكرية وتحمل توقيع الدبيبة، بصفته وزير الدفاع.