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«تقرير الخبراء»: تجاهل قرارات مجلس الأمن يجعل حظر السلاح المفروض على ليبيا غير فعال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 07:21 مساء
«تقرير الخبراء»: تجاهل قرارات مجلس الأمن يجعل حظر السلاح المفروض على ليبيا غير فعال
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حذر فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا من أن حظر السلاح المفروض على ليبيا «سيظل غير فعال»، وذلك بسبب «سيطرة الدول الأعضاء على التدفق اللوجستي وسلاسل التوريد إلى أطراف النزاع التي تدعمها دول أعضاء في الأمم المتحدة».

وأوضح فريق الخبراء في تقريره بشأن الحالة في ليبيا، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، ويغطي الفترة من 25 أبريل 2022 إلى 17 يوليو 2023، أنه «وباستثناء مصادرة بعض العتاد، لم يجر اتخاذ أي إجراء ضد الأفراد والكيانات الذين أُبلغ عن انتهاكهم لحظر الأسلحة، والذين يستوفون معايير التصنيف الواردة في القرار (2213) لعام 2015».

دول غير ملتزمة بقرارات مجلس الأمن
وبالتالي، قال فريق الخبراء «إن أي أثر رادع لنظام الجزاءات يظل ضئيلًا، ويجري تجاهل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مع تفشي سياسة الإفلات من العقاب».

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ووجد فريق الخبراء أن دول مصر والأردن وسوريا والإمارات «غير ملتزمة ببنود ونصوص القرارات المتعلقة بحظر السلاح المفروض على ليبيا»، مشيرًا إلى أن الدول المذكورة «لم تقم بتفتيش حمولة السفن التجارية أو الطائرات المشبوهة التي انطلقت من أراضيها صوب ليبيا أو مرت عبرها».

ولفتوا إلى أن «جزءًا من التدريبات العسكرية التي تقدمها تركيا لقوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تتماشى مع البنود الاستثنائية للقرار رقم (2095) لعام 2013، لكن الجزء الأكبر من التدريب الذي تقدمه أنقرة ينتهك بشكل صارخ بنود القرار رقم (1970) الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا».

«فاغنر» تستخدم طائرات عسكرية ليبية
وكشف التقرير عن استخدام مجموعة «فاغنر» الروسية لطائرات عسكرية تابعة للجيش الليبي في رحلات طيران من اللاذقية في سورية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

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