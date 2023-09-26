أمازيغ ليبيا يعربون لتكالة عن استيائهم من عدم تمثيلهم في لجنة «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب وفد من أمازيغ ليبيا خلال لقائهم رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عن استيائهم من عدم تمثيلهم في اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» المكلفة من مجلسي النواب والدولة.

والتقى محمد تكالة رفقة عضو المجلس الأعلى للدولة شعبان أبوستة، اليوم الثلاثاء، وفدًا يضم عمداء بلديات وأعيان مكون الأمازيغ في ليبيا، بمقر المجلس في طرابلس.

محور اجتماع تكالة ووفد أمازيغ ليبيا

وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء يأتي في سياق جهود المجلس «لتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية السياسية، والتأكيد على أهمية تمثيل جميع المكونات الثقافية والإثنية في اللجان والهيئات المختلفة، بهدف بناء دولة موحدة ومزدهرة تحقق التنمية والتقدم لجميع أفراد المجتمع».

- تكالة: لا مناص من إشراك الأطراف كافة لضمان تنفيذ مخرجات لجنة «6+6»

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء «تمحور حول عمل لجنة (6+6)، حيث أعرب الوفد عن استياء أمازيغ ليبيا لعدم تمثيلهم في هذه اللجنة، مؤكدين أهمية وجود تمثيل أمازيغي قوي وفاعل، يعكس أهمية المكون الأمازيغي وحقوقهم السياسية والثقافية».

تكالة يعد بالنظر في تمثيل أمازيغ ليبيا بلجنة «6+6»

من جانبه، أكد تكالة أهمية هذا الموضوع، واعدًا بأنه «سينظر في هذا الشأن من خلال تعزيز التواصل والحوار مع المكون الأمازيغي والرجوع إلى أعضاء المجلس الأعلى للدولة من خلال الجلسات وطرح الموضوع للتشاور والتداول، بهدف الوصول إلى حلول تلبي مطالب المكون وتعزز دورهم في اللجنة».

وأعلن تكالة في كلمة خلال أول اجتماع للمجلس الأعلى للدولة بعد انتخابه رئيسًا للمجلس، دعمه إشراك جميع الأطراف التي تعترف بالمرحلة وتؤمن بالتسوية السلمية للأزمة وإقامة التوافقات المطلوبة وتوفير الضمانات اللازمة لإنفاذ مخرجات لجنة «6+6» بشأن القوانين الانتخابية.

اجتماع تكالة مع وفد عمداء بلديات وأعيان مكون الأمازيغ في ليبيا، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. (مجلس الدولة)

اجتماع تكالة مع وفد عمداء بلديات وأعيان مكون الأمازيغ في ليبيا، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. (مجلس الدولة)

اجتماع تكالة مع وفد عمداء بلديات وأعيان مكون الأمازيغ في ليبيا، الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. (مجلس الدولة)