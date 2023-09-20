اللافي يناقش مع جويلي جهود دعم المؤسسة العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع آمر المنطقة العسكرية الجبل الغربي، اللواء أسامة جويلي، جهود دعم المؤسسة العسكرية، وتنظيم العمل مع الوحدات الأمنية، ومدى الالتزام بقواعد الانضباط العسكري من قِبل الضباط والأفراد.

وأجرى اللافي، صباح اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية إلى مقر اللواء الرابع مشاة في منطقة العزيزية جنوب غرب طرابلس، والتقى خلالها اللواء أسامة جويلي، وعددا من الضباط، وذلك للاطلاع على أوضاع المنطقة العسكرية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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وناقش اللافي مع جويلي «جهود دعم المؤسسة العسكرية، والاطلاع على عمل الوحدات العسكرية بالمنطقة، وآلية تنظيم العمل بين كل هذه الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية وفق حدود المناطق، كل فيما يخصه، ووفق اللوائح والقوانين والضوابط العسكرية».

جولة اللافي في اللواء الرابع مشاة

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن جويلي قدم للافي خلال اللقاء «إحاطة شاملة عن عمل وتدريب كل الوحدات، ومدى التزامها بالضبط والربط العسكري المهني».

وعقب الاجتماع، أجرى اللافي جولة تفقدية في مرافق اللواء الرابع مشاة، اطلع خلالها على بعض التجهيزات والإمكانات المتوافرة، وتابع جانبا من تدريبات بعض الوحدات العسكرية التابعة له.

اجتماع اللافي مع جويلي وعدد من الضباط بمقر اللواء الرابع مشاة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

زيارة اللافي إلى مقر اللواء الرابع مشاة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

زيارة اللافي إلى مقر اللواء الرابع مشاة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

زيارة اللافي إلى مقر اللواء الرابع مشاة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)