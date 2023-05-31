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باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 12:05 صباحا
باتيلي يزور الزنتان ويبحث مع الجويلي الحاجة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يجتمع مع اللواء أسامة الجويلي في مقر بلدية الزنتان، الثلاثاء 30 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
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زار المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة الزنتان حيث التقى رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وعددًا من أعيان المنطقة، كما اجتمع بمقر البلدية مع اللواء أسامة الجويلي، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وقال باتيلي عبر حسابه على «تويتر» إن زيارته إلى الزنتات تأتي في إطار المشاورات التي أجريها بانتظام مع مختلف المكونات الليبية من شتى أنحاء البلاد.

باتيلي: شعرت في الزنتان بالاستياء من استمرار التهميش والإقصاء
وأضاف أنه شعر من خلال مداخلات الحاضرين «بعمق الاستياء من استمرار التهميش والإقصاء، وانتشار السلاح، وانقسام مؤسسات الدولة، ومن التدخلات الخارجية»، متابعا «لمستُ الاستعداد للمساهمة في إنجاح مساعي المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات حرة وشفافة».

وشدد المبعوث الأممي، خلال الاجتماع، على «ضرورة انخراط كل الأطراف بحسن نية في معالجة القضايا الخلافية لوضع ليبيا على طريق التعافي»، داعيًا «جميع الليبيين إلى ضرورة توحيد كلمتهم وتضميد جراح الماضي، من أجل استعادة قرارهم الوطني، وإعادة ليبيا إلى مكانتها المرموقة إقليميًا ودوليًا».

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باتيلي يجتمع مع أسامة الجويلي
وقال باتيلي إنه التقى في مقر بلدية الزنتان اللواء أسامة الجويلي، وناقش معه آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث شدد المبعوث الأممي على «الحاجة الماسة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف من أجل تجاوز الانقسامات الراهنة التي تهدد وحدة ليبيا وتضع مستقبل أبنائها في مهب الريح».

وأردف: «لقد حان الوقت كي يُبدي كافة الفاعلين السياسيين والأمنيين في ليبيا الحسَّ القيادي اللازم لتجاوز الأزمة المستعصية، ومد الجسور بين أبناء الوطن الواحد، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة، وإنجاح عملية المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات البلاد».

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يجتمع مع اللواء أسامة الجويلي في مقر بلدية الزنتان، الثلاثاء 30 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يجتمع مع اللواء أسامة الجويلي في مقر بلدية الزنتان، الثلاثاء 30 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يجتمع في مقر المجلس البلدي الزنتان مع عدد من أعيان المنطقة، الثلاثاء 30 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يجتمع في مقر المجلس البلدي الزنتان مع عدد من أعيان المنطقة، الثلاثاء 30 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يجتمع في مقر المجلس البلدي الزنتان مع عدد من أعيان المنطقة، الثلاثاء 30 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يجتمع في مقر المجلس البلدي الزنتان مع عدد من أعيان المنطقة، الثلاثاء 30 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
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