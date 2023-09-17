عبدالهادي الحويج: ما حدث له علاقة بالتغير المناخي.. وندعو فرنسا لتنظيم مؤتمر إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبدالهادي الحويج، دعوة خاصة للحكومة الفرنسية من أجل تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة، محملا المجتمع الدولي والدول الصناعية الكبرى جزء من مسؤولية التغير المناخي الذي تعيشه ليبيا.

وقال عبدالهادي الحويج إن ليبيا تمر بأيام عصيبة بعد العاصفة المتوسطية «دانيال» التي خلفت حصيلة ثقيلة من الضحايا والمنكوبين، ومعتبرًا أن ما حدث «له علاقة بالتغير المناخي»، وذلك وفق ما صرح، اليوم السبت، لإذاعة «مونت كارلو الدولية» الفرنسية.

عبدالهادي الحويج: مهما كانت قدرة السد لا يستطيع تحمل قوة مياه «دانيال»

وللتعبير عن قوة الكارثة التي حلت بسكان المنطقة الشرقية، قال الحويج إن شدة العاصفة والسيول كانت قوية جدا لذلك «مهما كانت قوة السد ومهما كان حجمه لا يستطيع تحمل قوة حجم المياه»، وفق تعبيره، ما تسبب في محو ربع مدينة درنة تقريبا.

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وأشاد وزير الخارجية المكلف من البرلمان، بالروح التضامنية الواسعة، قائلًا إنه على الصعيد الشعبي والمجتمعي والإنساني، «شكّل الليبيون ملحمة وطنية فتحركوا من الزاوية وطرابلس وسبها ومن جميع المدن الليبية لنجدة أشقائهم في المناطق المتضررة».

وتمنى الحويج انتهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد، نافيا أن تكون الحكومة المكلفة من مجلس النواب التي يرأسها أسامة حماد في «حالة خصام مع أحد»، في إشارة إلى «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

عبدالهادي الحويج: نحن ضحايا انبعاثات الدول الصناعية الكبري

وكشف الوزير عن توجيهه نداء للمجتمع الدولي وإلى الدول الصديقة والشقيقة لتكثيف تقديم المساعدة لليبيا، وبيّن أنه «لم يحصل في تاريخ البلاد وقوع هذا النوع من الأعاصير والأمطار».

ويعتقد عبدالهادي الحويج أن ما حدث «له علاقة بالتغيّر المناخي»، ومضى موضحا «نحن ضحايا انبعاثات الدول الصناعية الكبرى الملوثة للبيئة، وضحايا عدم التزامهم بما أُقر في قمة المناخ ومراكش»، وقال إن «الدول الصناعية الكبرى من ساهم في التغير المناخي والذي لا تعرفه ليبيا».

وحمل المجتمع الدولي المسؤولية بأن يتكاتف مع الدولة الليبية، مطالبا الحكومة الفرنسية بالتعاون معهم عن قرب عن طريق المساهمة في تنظيم مؤتمر إعادة اعمار درنة.

واجتاحت العاصفة المتوسطية «دانيال» الأحد الماضي عدة مناطق شرق ليبيا، أبرزها مدن درنة والبيضاء والمرج وسوسة متسببة في أضرارًا بشرية ومادية فادحة.