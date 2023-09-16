وفاة عبدالعاطي العبيدي أحد أقدم وأبرز المسؤولين في النظام السابق

القاهرة - بوابة الوسط

توفي، اليوم السبت، عبدالعاطي العبيدي آخر وزير خارجية في نظام معمر القذافي، وذلك عن عمر يناهز 84 عامًا.

ولد العبيدي في منطقة الجبل الأخضر في العام 1939، وانخرط في العمل السياسي منذ انقلاب الأول من سبتمبر العام 1969، وتقلد أعلى المناصب على امتداد ما يربو على أربعة عقود أبرزها «وازرة العمل، أمانة مؤتمر الشعب العام، أمانة الشؤون الأوروبية وأميركا الشمالية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي».

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كما تولى منصب المندوب العام الليبي في تونس، وسفير ليبيا في إيطاليا، وفي السادس من أبريل 2011 عيّن وزيرًا للخارجية خلفًا لموسى كوسا الذي انشق عن نظام القذافي أثناء ثورة 17 فبراير وغادر إلى بريطانيا.

وبعد سقوط نظام القذافي في العام 2011، اعتقل العبيدي قبل أن تصدر محكمة استئناف جنوب طرابلس حكمًا ببراءته في العام 2015.